Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketinin sahibi ve eşi, Rus bombardımanında öldü

Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketinin sahibi ve eşi, Rus bombardımanında öldü

Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi Nibulon'un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya, Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin de arabulucuğu ile bölgeden dünyaya tahıl sevkiyatında anlaşıldığı şu günlerde, tartışma yaratan bir ölüm gerçekleşti.

Rus ordusunun saldırılarında Ukrayna’nın en büyük tahıl şirketi olan Nibulon’un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya hayatını kaybetti.

Bombardımanda öldüler

İHA'nın haberine göre; Vadatursky’nin gece saatlerinde Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Tarım ve gemi inşa şirketi sahibiydi

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vadatursky ve eşinin ölümünü doğrulayarak, Vadatursky’nın tarım ve gemi inşa endüstrisinin gelişimine olan katkısının paha biçilemez olduğunu ifade etti.

Zelensky'nin danışmanı: İyi düşünülmüş bir cinayet

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin danışmanı Mikhail Podolyak ise Vadatursky’nın ölümünü “önceden tasarlanan bir cinayet" olarak nitelendirerek, "Vadatursky’nin ölümü bence bir kaza değil, iyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayettir" dedi.

Podolyak ayrıca, Ruslar tarafından fırlatılan füzenin doğrudan eve değil Ukraynalı tahıl tüccarı Vadatursky’nin yatak odasını vurduğuna dikkat çekti.