Ukrayna'nın yeniden imarı için 'Ukrayna Yatırım Platformu' kuruluyor Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'nın yeniden imarı için EBRD ve G7 bir girişim başlattı.

AA Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve G7, Ukrayna Yatırım Platformu oluşturma kararı aldığını açıkladı. EBRD, bankanın önderliğinde G7 ülkelerinin altyapı finansman kuruluşlarının bir araya gelerek Ukrayna Yatırım Platformu’nun kurulması konusunda uzlaşmaya varıldığını bildirdi. Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen toplantı sonucunda, G7 üyesi ülkelerinin altyapı finansman kuruluşlarının katılımı ile Ukrayna Yatırım Platformu oluşturulması yönünde karar alındı Platformun lideri EBRD olacak EBRD açıklamasında platforma bankanın liderlik edeceği belirtilirken, ortaklıkta Japonya’dan JBIC ve JICA, İtalya’dan CDP, Kanada’dan FinDev Canada, Fransa’dan Proparco, ABD’den DFC, İngiltere’den BII, Almanya’dan DEG adlı finansman kuruluşlarının yer alacağı hatırlatıldı. "İnşa için tek bir kuruluş yetersiz kalır" Bankanın açıklamasında, Ukrayna’nın yeniden inşa gereksinimin herhangi tek bir finansman kuruluşunun kapasitesinin üzerinde olduğu, bu yüzden ülkede yatırımların koordinasyonunun sağlanması amacıyla G7 üyelerinin finansman kuruluşlarının bir araya geldiğine vurgu yapıldı. "Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yardımcı" Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Ukrayna Yatırım Platformu, ağırlıklı olarak özel sektöre odaklanarak, Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yardımcı olmak için katılımcı kuruluşlar arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve bilgi alışverişini ve ortak finansmanı teşvik etmeyi hedefleyecektir.