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Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısı 9 milyonu aştı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 9 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.
- 13.07.2022 - 19:05
- Güncelleme : 13.07.2022 - 20:21
Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki siviller, ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle söz konusu ülkeden ayrılanların sayısını paylaştı.
Toplam sayı 9 milyonu aştı
İHA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini açıkladı.
UNHRC, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.
En çok göç Polonya'ya
Öte yandan, Ukrayna'dan en çok göç Polonya'ya oldu. Polonya'yı; Romanya, Rusya, Macaristan, Moldova, Slovakya ve Belarus takip ediyor.