Petrol
99.28
-0.21%
Euro
17.6024
1.23%
Dolar
17.4157
0.59%
Altın
973.92
1.48%
Borsa
2408
-1.07%
Bitcoin
349.181
-0.10%
BTXN Coin
7.14
-1.24%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısı 9 milyonu aştı

    Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısı 9 milyonu aştı

    Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 9 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.
    • 13.07.2022 - 19:05
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 20:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki siviller, ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor.

    Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle söz konusu ülkeden ayrılanların sayısını paylaştı.

    Toplam sayı 9 milyonu aştı

    İHA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini açıkladı.

    UNHRC, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.

    En çok göç Polonya'ya

    Öte yandan, Ukrayna'dan en çok göç Polonya'ya oldu. Polonya'yı; Romanya, Rusya, Macaristan, Moldova, Slovakya ve Belarus takip ediyor.

    Ukrayna yı terk eden sivillerin sayısı 9 milyonu aştı #1

    Ukrayna yı terk eden sivillerin sayısı 9 milyonu aştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü: 2 ölü
    3. Sayfa

    Tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü: 2 ölü

    Olay yaratan bikinili pozlar
    Medya

    Olay yaratan bikinili pozlar

    Görüş Bildir