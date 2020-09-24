Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaatını inceledi

Bakan Karaismailoğlu, havalimanı inşaatına ilişkin son bilgileri paylaştı. Karaismailoğlu, gelecek yılın aynı döneminde havalimanını açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bugün Rize'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projelerini incelediklerini, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın hem denize dolgu olması itibarıyla hem mimari hem de üst yapısı itibarıyla çok özel bir havalimanı olduğunu söyledi.

DOLGU KISIMLARI YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'de ikinci denize dolgu yapılacak havalimanı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şurada gördüğünüz devasa alanda, 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda çalışma yapıyoruz. Dolgu kısımları bu yıl sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Toplamda 100 milyon ton dolgu var burada, bunun şu anda 70 milyon tonu tamamlanmış durumda." dedi.

3 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ OLACAK

Karaismailoğlu, üst yapı işlerinin de başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşaatın şekli ortaya çıktı, kule imalatları devam ediyor. Yine Sahil Yolu ile Rize-Artvin Havalimanı bağlantısını yapacak olan köprülü kavşağımızda da çalışmalar başladı. Burası bittiğinde 3 milyon yolcu kapasiteli, 3 bin metre uzunluğunda çok değerli bir yatırım olacak. Rize'ye, Artvin'e, Karadeniz Bölgesi'ne büyük hizmetler verecek bir havalimanı inşaatını şu anda geziyoruz. Çalışmalar da büyük bir özveriyle devam ediyor."





AÇILIŞ TARİHİ

Havalimanını gelecek yıl bu vakitlerde açmayı hedeflediklerini, çalışmaları da bu doğrultuda sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Havalimanımız hem denize dolgu olması itibarıyla hem mimari yapısı, üst yapısı itibarıyla çok özel bir havalimanı. Hep söylediğimiz gibi ulaşım projeleri, özellikle bizim yaptığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeleri, mühendislik açısından dünyanın en önemli projeleri.

Ders olarak okutulacak, dersler verilecek projeler adeta. 2 milyon 800 bin metrekarelik alanı doldurarak havalimanı yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İnşallah burayı hep birlikte bölgenin huzuruna, hizmetine açacağız. Burası açıldığında bölgenin istihdamına, turizmine, üretimine büyük katkıları olacak."





YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin, "Havalimanı inşaatında tamamlanma oranı nedir?" sorusu üzerine, "Yüzde 80'deyiz." yanıtını verdi.



İYİDERE LOJİSTİK LİMANI'NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakan Karaismailoğlu, bölgede kara yolu yatırımı olarak devam eden 19 proje bulunduğunu, hepsinde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bölgeye değer katacak, bölge insanının yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir bitirip Rizelilerin, Doğu Karadenizlilerin hizmetine sunacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Bölgeye lojistik anlamda büyük değer katacak, Rize İyidere Lojistik Limanı'nda da çalışmalar başladı. Burası da lojistik bir üst olarak çok önemli bir yer olacak. Ovit Tüneli, Dallıkavak Tüneli, Kırık Tüneli, yine Salarha tünelleri, bunun gibi pek çok projemiz bir bir bitecek, buraya değer katacak." ifadesini kullandı.

SALARHA TÜNELİ'Nİ İNCELEDİ

Öte yandan Karaismailoğlu, Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükayır-Andon yolunu birbirine bağlayacak Salarha Tüneli'ndeki çalışmaları inceledi, tünelin çıkış kısmı olan Dalyan mevkisinde yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra makam aracıyla yaklaşık 2,9 kilometre uzunluğundaki tünelden geçen Karaismailoğlu, Dörtyol mevkisindeki tünel şantiyesinde de incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve diğer ilgililer eşlik etti.