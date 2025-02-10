Ultra Ortodoks hahamdan itiraf: Arapların hüküm sürdüğü dönem en iyisiydi

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikaları sürerken İsrail'in önde gelen hahamlarından Dov Landau'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin önemli hahamlarından Landau, dindar siyonistleri hedef aldı.

Landau'nun açıklamaları yerel basında yer aldı.

"YAHUDİ HALKINA SADECE MANEVİ DEĞİL, FİZİKSEL FELAKETLER DE GETİRDİLER"

Landau, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda İsrail askerlerinin siyonist hahamların onlara "çarpıtılmış Tevrat'ı öğrettikleri için öldüğünü" savundu.

Siyonist hahamlara yüklenen Landau, "Siyonist (hahamlar) Yahudi halkını kurtarabileceklerini düşündüler ama Yahudi halkına sadece manevi değil, fiziksel felaketler de getirdiler. Araplar bizden hiç bu kadar nefret etmemişti." yorumunda bulundu.

"ARAPLARIN BURADA HÜKÜM SÜRDÜĞÜ ZAMANLAR OLDUKÇA İYİYDİ"

Landau, İsrail'in Araplar tarafından yönetilmesi önerisinde bulunarak, "Arapların burada hüküm sürdüğü zamanlar oldukça iyiydi, Arapların hüküm sürdüğü dönem en iyisiydi, bize saygı duydular, (bize) karışmadılar." ifadelerini kullandı.