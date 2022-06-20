UNHCR duyurdu: 100 milyon insan evini terk etti

Dünya genelinde çatışma, şiddet, zulüm korkusu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 100 milyon olarak açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2021 sonunda dünya genelinde çatışma, şiddet, zulüm korkusu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan toplam insan sayısını paylaştı.

Küresel Eğilimler raporuna göre, evlerini terk etmek zorunda kalan toplam insan sayısı, 10 yıl önceki sayının iki katını aşarak 89,3 milyona yükseldi.

100 milyonu aştı

Raporda, 2022’de milyonlarca Ukraynalının ve başka yerlerdeki kişilerin yerinden edilmesiyle yerinden edilmeye zorlanmış toplam kişi sayısının 100 milyonu aştığı ifade belirtildi.

Bunun, dünyadaki her 78 kişiden 1’inin kaçmak zorunda kaldığı anlıma geldiği öğrenildi.

UNHCR tarafından yapılan açıklamada, “Yeni mülteci durumları ortaya çıkıp yoğunlaştıkça ve mevcut olanlar yeniden alevlendikçe veya çözümsüz kaldıkça, artan ölçekte kalıcı çözümlere yönelik ihtiyaç vardır.” denildi.

“Yakın zamanda hayal bile edilemeyecek bir şey”

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Komiseri Filippo Grandi ise 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Biz UNHCR'de yakın zamanda hayal bile edilemeyecek gibi görünen bir şeyi duyurduk: 100 milyon insan şimdi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi yerlerde yeni veya devam eden acil durumlar, bu şaşırtıcı rakama katkıda bulundu.” dedi.

“Dünyanın bir seçeneği var”

Grandi, liderlerin, kalıcı ve insancıl çözümlerle yerlerinden edilenlerin içinde bulunduğu kötü durumu çözmek ve barışı sağlamak için birlikte çalışabileceğini ifade ederek, “Dünyanın bir seçeneği var; ya zulüm, şiddet ve savaş eğilimini tersine çevirmek için bir araya gelin ya da 21’inci yüzyılın mirasının devam eden zorunlu yerinden edilme olduğunu kabul edin. Yapılacak hangi şeyin doğu ve akıllıca olduğunu hepimiz biliyoruz.” dedi.

Çatışmalar yerinden edilmeyi tetikliyor

Devam eden ve yeni gelişen çatışmaların dünya genelinde yerinden edilmeyi tetiklediği ifade edilen açıklamada, ayrıca Etiyopya’nın Tigray bölgesinde çatışmanın, en az 2,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesine ve bunlardan 1,5 milyonunun yıl içinde evlerine dönmesine neden olduğu belirtildi.

Afganistan’da ise Ağustos 2021’de Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesine yol açan olayların, hem ülke içinde hem de komşu ülkelere insanların yerinden edilmesiyle sonuçlandığı ve yıl içinde 790 binden fazla Afgan’ın geri dönmüş olmasına rağmen ülke içinde yerinden edilen insan sayının üst üste 15 yılda arttığı ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen’in 2021’de ülke içinde yerinden edilen insan sayısında 100 bin ile 500 bin arasında artış gördüğü belirtildi.

Mülteci sayısı 2021 sonunda 21,3 milyona yükseldi

Yıl boyunca, 2020’de 20,7 milyon olan mülteci sayısının 2021 sonunda 21,3 milyona yükseldiği ve bunun on yıl önce 10,5 milyon olduğu belirtildi.

Aynı dönemde yurt dışında yerinden edilen Venezuelalıların sayısının da 3,9 milyondan 4,4 milyona yükseldiği ifade edildi.

Ülke içinde yerinden edilen kişiler

Silahlı çatışmalar, yaygın şiddet veya insan hakları ihlalleri nedeniyle kendi ülkeleri içinde yerinden edilen kişilerin, dünya genelinde zorla yerinden edilen nüfusun çoğunluğunu oluşturmaya devam ettiğini ifade edilen raporda, ‘ülke içinde yerinden edilmiş kişiler (IDP)’ olarak bilinen insanların, yerinden edilmiş tüm kişilerin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturduğuna yer verildi.

DHA’da da yer alan açıklamada, “2021’in sonunda Suriye, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yemen, Etiyopya ve Afganistan küresel olarak en geniş ‘ülke içinde yerinden edilmiş’ nüfusa ev sahipliği yapmaya devam etti.” denildi.