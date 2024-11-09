İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almaya devam ediyor.
Son saldırıya ilişkin açıklama ise Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) geldi.
Bugün yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) ait 2 ekskavatör ve 1 IDF buldozeri dün Ras Naqoura'daki UNIFIL arazisindeki çitin bir kısmını ve beton bir yapıyı yıktı” ifadesine yer verildi.
"MESELE İSRAİL ORDUSUNUN KASITLI VE DOĞRUDAN EYLEMLERİDİR"
IDF'nin saldırıyı reddettiği bildirilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Mesele barış gücü askerlerinin çapraz ateş altında kalması değil, İsrail ordusunun kasıtlı ve doğrudan eylemleridir. Lübnan ile İsrail arasında BM tarafından belirlenen geri çekilme hattını işaretleyen mavi varillerden ikisinin bu hafta tahrip edilmesini de kaygıyla karşılıyoruz
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