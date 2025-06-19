Ünlü markanın maden suları raflardan kalkıyor! Bakın içinden neler çıktı

ABD merkezli içecek üretici Coca-Cola’ya bağlı olan ve ABD’de geniş bir tüketici kitlesine sahip olan Topo Chico’ya ait maden suları hakkında toplatılma kararı alındı.

Söz konusu markaya ait maden sularında tespit edilen olası bakteri kontaminasyonu nedeniyle başlatılan geri çağırma kapsamında yer alan ürünler market raflarından iniyor.

Coca-Cola çatısı altında üretilen maden sularının bazı partilerinde, bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk oluşturabilecek Pseudomonas aeruginosa bakterisine rastlanabileceği bildirildi.

İADE EDİLMESİ İSTENDİ

ABD merkezli içecek devi tarafından alınan geri çağırma kararın, Coca-Cola, Arizona, Louisiana, Nevada, New Mexico ve Teksas eyaletlerindeki 40 farklı mağazayı kapsadığını açıkladı.

Özellikle Teksas ve Louisiana’da satılan 18’li paketlerdeki 16,9 ons Topo Chico maden sularının, potansiyel risk nedeniyle raflardan indiği belirtildi.

Coca-Cola tarafından yapılan açıklamada ise, şu ana kadar ürünlerle bağlantılı bir sağlık vakası yaşanmadığını belirtilirken, risk taşıyan bu parti numaralarına sahip ürünlerin tüketilmemesi, iade edilmesi ya da mağazalardan değişim talep edilmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin daha dikkatli davranması çağrısında bulunuldu.

Geri çağırma şu parti numaralarına sahip ürünleri kapsıyor:

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