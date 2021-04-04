Ürdün: Eski Veliaht Prens, dış güçlerle ülkeyi hedef aldı

Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle birlikte hareket ettiğini belirten Amman yönetimi, uçakla yurt dışına çıkılması konusunda Hüseyin'in eşiyle irtibata geçildiğini bildirdi.

Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan olayların ardından dikkatler bu ülkeye çevrildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

"DIŞ GÜÇLERLE BİRTAKIM FAALİYETLERE KARIŞTI"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Amman'da düzenlediği basın toplantısında, yapılan soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söyledi.

Yapılan soruşturma neticesinde Bin Hüseyin ile gözaltına alınan diğer kişilerin ülkenin güvenliği ve istikrarına karşı faaliyet ve çalışmalarda bulundukları sonucuna ulaştıklarını aktaran Safedi, ülkeyi hedef alan bu faaliyetlerin dış güçlerle koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini belirtti.



Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Hamza bin Hüseyin

OLAY KONTROL ALTINA ALINDI

Ürdün Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını anlatan Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet Ailesi içinde muamelede bulunulacağını dile getirdi.

Safedi, Prens Bin Hüseyin'in liderliğini yaptığı faaliyetlerin tamamıyla kontrol altına alındığını ve ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan bir planın başarısızlığa uğratıldığını vurguladı.

YABANCI İSTİHBARAT, HÜSEYİN'İN EŞİYLE İRTİBATA GEÇTİ

Safedi, yabancı bir istihbarat teşkilatının, uçakla yurt dışına çıkmaları için Bin Hüseyin'in eşiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Dün gözaltına alınan kişilerin sayısının 14 ile 16 arasında olduğunu aktaran Safedi, ordudan komutanların gözaltına alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, bilakis soruşturmayı bu güçlerin yürüttüğünü vurguladı.

ÜRDÜN'DE NE OLDU

Ürdün'de gözaltına alınanlar arasında Ürdün'ün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah'ın bulunduğu bildirilmişti.

Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürülürken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

DESTEK AÇIKLAMASI

Bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik" ile suçlamıştı.

Türkiye, Arap dünyası ve diğer bazı ülkeler, Ürdün'ün güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.