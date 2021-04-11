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    Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana

    Ürdün'de darbe girişimiyle suçlanan Prens Hamza, siyasi krizin ardından ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 18:35
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    Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana

    Ürdün’de 3 Nisan gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine, eski bir bakan da dahil 20 kişi güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltların ardından ülkede yaşanan siyasi karışıklık darbe girişimi olarak nitelendirilmiş, Prens Hamza’nın Kral 2. Abdullah’a sadakat yemini ettiği bir mektubu imzalaması ile olaylar son bulmuştu.

    KRİZİN ARDINDAN İLK KEZ YAN YANALAR

    Ülkedeki siyasi krizin ardından Kral 2. Abdullah ve Prens Hamza ilk kez yan yana görüntülendi. Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Kral Abdullah’ın Prens Hamza’nın aralarında bulunduğu kraliyet ailesinden birçok prens ile birlikte Ürdün Devleti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeni ile Haşimi Kraliyet ailesi anıt mezarını ziyaret ettiği duyuruldu. Kral ve prenslerin ziyarete ait görüntüleri ise devletin resmi kanalı tarafından yayınlandı.Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana #1

    ZİYARETE EŞLİK EDEN İSİMLER

    Ziyaret sırasında Kral Abdullah’a ayrıca, Abdullah’ın amcası Al-Hassan bin Talal, Abdullah’ın kardeşi Faisal bin Al-Hussein, Abdullah’ın üvey kardeşleri Ali bin Al-Hussein ile Hashem bin Al-Hussein, Prens Talal Bin Muhammed, Prens Ghazi bin Muhammad ve Abdullah’ın kuzeni Rashid bin Al-Hassan eşlik etti.Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana #2

    KRAL ABDULLAH, SİYASİ KRİZİN SON BULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

    Kral Abdullah geçtiğimiz günlerde yazılı olarak yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Sizi temin ederim, fitne filizlenirken bastırıldı” ifadelerini kullanmış, “Bugün Hamza Sarayı’nda ailesi ile birlikte benim himayemde” demişti. Kral Abdullah, Prens Hamza’nın davasını ise "Haşimi ailesi çerçevesinde" ele almaya karar verdiğini açıklamış, Prens Hamza’nın "(Haşimi) ailesinin önünde babalarının ve dedelerinin yolunu takip etmeyi, mesajlarına sadık kalmayı ve Ürdün’ün çıkarını, anayasasını ve yasalarını diğer tüm hususların üzerinde tutmayı taahhüt etti" demişti.
    Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana #3

    Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana #4

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