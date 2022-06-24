Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
365.268
0.46%
BTXN Coin
7.76
-0.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Ürdün Kralı Abdullah: NATO'nun Orta Doğu versiyonunu destekliyorum

    Kral 2'nci Abdullah, NATO benzeri yapının, Orta Doğu askeri ittifakı olarak kurulabileceğini söyledi.
    • 24.06.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ürdün Kralı Abdullah: NATO'nun Orta Doğu versiyonunu destekliyorum

    NATO'ya benzer bir yapının Orta Doğu'da gerçekleştirilebileceğine ilişkin öneri ortaya atıldı.

    Önerinin sahibi olan Ürdün Kralı 2. Abdullah, CNBC kanalına verdiği demeçte konuya değindi.

    Orta Doğu'da NATO'ya benzer askeri ittifak önerisi

    Ürdün'ün onlarca yıldır NATO ile aktif olarak iş birliği yaptığını kaydeden Kral Abdullah, kendilerini ittifakın bir ortağı olarak gördüklerini belirtti.

    Orta Doğu'da NATO'ya benzer bir askeri ittifak kurulmasını destekleyeceğini söyleyen Kral Abdullah, bunun benzer düşünen ülkelerle kurulabileceğini dile getirdi.

    "Rolünün iyi tanımlanması gerekiyor"

    Ürdün Kralı, böyle bir askeri ittifak için "vizyon ve misyon beyanının çok açık olması ve rolünün iyi tanımlanması gerektiğine, aksi takdirde herkesin kafasını karıştıracağına" dikkati çekti.

    Kral Abdullah, potansiyel güvenlik ve askeri iş birliğinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklanan zorluklarla yüzleşmek için Orta Doğu ülkelerinin birlikte çalışmaya başladığını söyledi.

    Ürdün Kralı Abdullah: NATO nun Orta Doğu versiyonunu destekliyorum #1

    Arap ülkelerine çağrı: Birbirinize yardım edin

    AA'nın haberine göre, tüm tarafların çıkarlarının güvence altına alınması için kazan-kazan ilkesine dayalı çözümler bulmak için çalışmak gerektiğine işaret eden Abdullah, Arap ülkelerini birbirlerine yardım etmeye çağırdı.

    İsrail-Filistin çatışmasının Orta Doğu'daki planları ve iş birliğini engelleyebileceğini kaydeden Ürdün Kralı, iki taraf arasındaki iletişim eksikliğinin "bölgesel projeleri olumsuz etkileyecek bir güvensizlik ve istikrarsızlık durumu yarattığını" vurguladı.


    İlginizi Çekebilir

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi
    3. Sayfa

    Ankara’da drift yapan sürücüye kızan mahalleli, aracını devirdi

    Antalya'da telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi, Marmaris'te de görevde
    İç Haber

    Antalya'da telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi, Marmaris'te de görevde

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir