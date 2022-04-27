Ürdünlü yılan aşığı adam

Yılanlar konusunda uzman olan korkusuz adam, tam 33 yıldır çok sayıda yılanla beraber yaşıyor.

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde yaşayan 55 yaşındaki Yassin Sukur, çocukluğundan edindiği tecrübeyle evinde çok sayıda yılan besliyor.

Sukur, evindeki yılanlara ailenin bir bireyi gibi davranıyor.

Yılanlara karşı inanılmaz bir sevgi beslediğini, onları dostu gibi gördüğünü belirten Sukur, "Her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabiliyorum, yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyorum.'' dedi.

33 yıldır yılanlarla beraber

1989 yılından beri yılanlarla yaşayan Sukur, kendisini Ürdün'ün sayılı uzmanlarından birisi olduğunu, kendinden sonra gelecek nesillere de yılan sevgisini aşıladığını, örnek olarak 14 yaşındaki kızı Melek'e de yılan sevgisi aşıladığını ve bu alanda kendisiyle yarışır hale getirdiğini ifade etti.

Yassin Sukur yaptığı açıklamada, "Yılanlarla başa çıkmak için her türlü tecrübem olduğu gibi yılan sokmalarına da panzehirle müdahale edebiliyorum." dedi.

"Filistinli bir uzmandan öğrendim"

Her yılana korkmadan yaklaşabildiğini vurgulayan Sukur, şöyle konuştu:

"Yılanın zehirli olup olmadığını Cemal Amvasi isimli Filistinli bir uzmandan öğrendim. Amvasi hala hiçbir ücret almadan yılan sokmalarına karşı bana panzehir vermeye devam ediyor. Ürdün'de 37 yılan türü var. Bunlardan 7'si öldürücü zehre sahip, geri kalanlar ise zehirli değil, aksine hem çevre hem de insanlar için faydalı. Filistin engereği zehirli yılanların en tehlikeli türüdür."

Ürdünlü adam aşığım dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor

"Köstebek engerek en tehlikelisi"

Sukur, "Dört çeşit zehir taşıyan "köstebek engerek" olarak bilinen türün ise ısırması halinde 1 ila 18 dakika içerisinde kişinin ölümüne neden olur, bu tür gün içinde hareket etmez, geceleri harekete geçer ve insanları fark ettiğinde ölü taklidi yapar." dedi. Sukur, köstebek engereğinin Ürdün'de nadiren görüldüğünü söyledi.

4 yıl önce vahşi yaşamı koruma grubu kurdu

Yaklaşık 4 yıl önce vahşi yaşamı korumak ve özellikle yılanların haksız yere öldürülmesini engellemek amacıyla sosyal medyada avcı ve maceracılardan oluşan bir grup oluşturduğunu kaydeden Sukur, "Söz konusu grupla yaptığı çalışmanın, başlangıçta karşılaşılan bazı zorluklara rağmen halk arasında farkındalık seviyesini yükselttiğini ve yılanları öldürme fikrinin, onları koruma, hayatlarını tehlikeye atmama ve onları kontrol altına alma fikrine dönüştüğünü" belirtti.

"Tüm Arap ülkeleri birbirimize yardım ediyoruz"

AA' ya konuşan Sukur, "Tüm Arap ülkelerinden uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var ve yılan sokması vakalarında birbirimize yardım ediyoruz. Yılanlarla farklı bir başa çıkılma yöntemi var. İlgililerin, panzehri dışarıdan almak yerine elimizdeki zehirleri seruma dönüştürmek için bu konuya eğileceklerini umut ediyoruz." dedi.