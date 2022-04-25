Ursula von der Leyen: Rus yakıtına bağımlılık sürdürülemez

AB yetkilisi, Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından yenilenebilir enerji vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus enerjisine duydukları ihtiyaca ilişkin konuştu.

Von der Leyen, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen bir toplantıya katıldı.

"Avrupa için sert bir hatırlatıcı"

Buradaki konuşmasında von der Leyen, "Ukrayna'daki savaş, Rus yakıtına bağımlılığın sürdürülemez olduğunun Avrupa için sert bir hatırlatıcısı oldu." ifadesini kullandı.

Yurt içinde üretilen yenilenebilir enerjiye geçişin hem çevre için iyi hem de stratejik bir güvenlik yatırımı olduğunu belirten von der Leyen, enerji politikasının aynı zamanda güvenlik politikası olduğuna dikkati çekti.

Yeni güneş stratejisi

Von der Leyen, bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun gelecek ay AB'nin REPowerEU projesi kapsamında yeni bir güneş stratejisini sunacağı bilgisini verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Hindistan'ın bağımsızlığının 100. yılının kutlanacağı 2047'den önce enerjide bağımsız olması gerektiğine dair ifadelerini anımsatan von der Leyen, fosil yakıtın yenilenebilir ve temiz enerjiye dönüşümünün AB ve Hindistan'ın ortak çıkarı olduğuna işaret etti.

"Acilen harekete geçilmeli"

Von der Leyen, Hindistan ve AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve güneş enerjisinin önemini kavradığını ifade etti.

Hindistan'da ve Avrupa'da sıcak hava ve şiddetli hava olaylarının arttığını söyleyen AB yetkilisi, konuyla ilgili acilen harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Küresel tedarik zincirinin güvenliğine vurgu

Enerji kullanımındaki artışa da dikkati çeken von der Leyen, ilave enerjinin temiz ve yeşil olması gerektiğini, bunun için de siyasi kararlılık ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

AA'nın haberine göre; von der Leyen, koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinin sekteye uğradığını anımsattı.

Böylelikle küresel tedarik zincirinin güvenliğinin önemli bir mesele haline geldiğini kaydeden von der Leyen, Hindistan ve AB'nin bu güvenliğe ilişkin iş birliği yapmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.