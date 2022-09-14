Ursula von der Leyen: Rusya'nın endüstrisi yerle bir oldu

Ursula von der Leyen: Rusya'nın endüstrisi yerle bir oldu

Zelensky'nin eşi Zelenska'yı ağırlayan AB Komisyonu Başkanı, Rusya'nın finansal sektörünün 'can çekiştiğini' savundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moskova yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.

Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska'yı Brüksel'de ağırladı.

Ağırlama sırasında kadın yetkililerin, Ukrayna bayrağının renklerinde kıyafet tercih etmesi göze çarptı.

"Rusya'nın finansal sektörü can çekişiyor"

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Komisyon'un icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Leyen, Ukrayna'daki savaşa değinerek Rusya'nın yalnızca Ukrayna'ya değil, AB'nin enerjisi, ekonomisi, değerleri, demokrasisi ve geleceğine saldırdığını söyledi.

Leyen, "Rusya'nın finansal sektörü can çekişiyor. Rusya'nın bankacılık sektörünün dörtte üçünün uluslararası piyasalara erişimini kestik. 1000'e yakın uluslararası şirket ülkeyi terk etti. Araba üretimi geçen seneye göre yüzde 75 azaldı.

Leyen: Endüstrileri yerle bir oldu



(Rus hava yolları şirketi) Aeroflot, yedek parça kalmadığı için uçakları yere indiriyor. Rus ordusu, askeri donanımı tamir etmek için bulaşık makinelerinden ve buzdolaplarından çip alıyor çünkü artık yarı iletken maddeleri yok. Rusya'nın endüstrisi yerle bir oldu." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, "Yaptırımlar kalıcı olacak. Bu, bizim için sonuç alma zamanıdır, yatıştırma değil. Bu, çok açık olmalıdır." diye konuştu.

"Putin kaybedecek"

Orta ve Doğu Avrupa'daki AB üyesi ülkelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili savaşın öncesinde yaptığı uyarılara ses vermiş olmaları gerektiğini dile getiren AB Komisyonu Başkanı, "Putin kaybedecek ve Ukrayna ve Avrupa üstün gelecek." dedi.

Son günlerde savaşın seyrindeki gelişmelerin Ukraynalıların cesaretinin sonuçlarını aldığını gösterdiğini belirten von der Leyen, AB'nin ilk günden bu yana silah, mülteciler için misafirperverlik ve ekonomik destek bakımından Ukrayna'nın yanında durduğunu ve bunu sürdüreceğini vurguladı.

Ukrayna'da eğitime 100 milyon euroluk destek

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya bugüne kadar 19 milyar eurodan fazla mali yardım sağladığını belirterek Rus saldırılarının eğitim hayatına verdiği zarara işaret etti.

Rusya'nın 70'ten fazla okula zarar verdiğini veya tümüyle kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden von der Leyen, AB'nin hasarlı okulların rehabilitasyonunu desteklemek için 100 milyon euroluk destek vereceğini duyurdu.

Ukrayna'nın Tek Pazar'a dahil edilmesi

Von der Leyen, Ukrayna'nın kısa süre içinde AB'ye elektrik ihraç eder hale gelmesinden sonra karşılıklı ticareti daha da genişletmek istediğini vurgulayarak "Ukrayna'yı Avrupa serbest dolaşım alanımıza getireceğiz. Artık bunu yapmanın zamanı gerçekten geldi." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile ülkesinin AB'nin Ortak Pazarı'na dahil edilmesi konusunu, bugün Ukrayna'ya giderek görüşeceğini kaydetti.

AB içerisinde demokrasi açıklarının kapatılması

AA'nın haberine göre, von der Leyen, "demokrasinin modasının geçmediğini" vurguladı ve hem AB içinde yolsuzlukla mücadele gibi konulara ağırlık verileceğini hem de Birliğin dışındaki ülkelerle demokrasi temelinde ilişkilerin güçlendirileceğini ifade ederek "Bu nedenle Avrupa Siyasi Topluluğu ile ilgili çağrıları destekliyorum." dedi.

Birliğin dış sınırlarının etkin şekilde korunmasında temel hakların da ihmal edilmemesi için çalışılacağına işaret eden von der Leyen, göç ve iltica paketinde uzlaşma amacıyla ilerlemenin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.