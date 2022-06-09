Petrol
123.16
-0.34%
Euro
18.1145
-1.52%
Dolar
16.947
-1.05%
Altın
1.006
-1.37%
Borsa
2572
1.23%
Bitcoin
502.311
-3.72%
BTXN Coin
11.32
1.61%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Ursula von der Leyen: Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi.
    • 09.06.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 20:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ursula von der Leyen: Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir dizi temasta bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

    Von Leyen, Maxxi Modern Sanat Müzesi'nde bir etkinliğe katıldı.

    "Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz"

    AB Komisyonu Başkanı, burada yaptığı konuşmada, "Mariupol Belediye Başkanı ve Ukraynalı mimarlarla bir görüşmemiz olacak. Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız ve yapacağız da çünkü bu bizim ahlaki yükümlülüğümüzdür." ifadelerini kullandı.

    Yeniden inşanın, yaşam alanlarında Avrupa Yeşil Anlaşması'nı baz alan "Yeni Avrupa Bauhaus" ruhuna uygun şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, AB'nin yenilenebilir enerji kaynakları üzerine ilerlemeler kaydetmesi gerektiğini belirtti.

    "Yenilenebilir enerjilere doğru gitmeliyiz"

    Von der Leyen, "Rus ekonomisi gaz, petrol ve kömüre dayanıyor ve biz de AB olarak onlara büyük ölçüde bağımlıyız. Bu korkunç savaş yüzünden bağımlılığımızı azaltmaya karar verdik. Şimdi ilerleme kaydetmeli, yeni tedarikçilere takılıp kalmamalı ama yenilenebilir enerjilere doğru gitmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    AA'nın haberine göre AB Komisyonu Başkanı, etkinlikten sonra Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile tarihi belediye binasında görüştü.

    Ursula von der Leyen: Ukrayna yı yeniden inşa edeceğiz #1


    İlginizi Çekebilir

    Kale projesi kazılarında tarih yeniden araştırılıyor
    Kültür Sanat

    Kale projesi kazılarında tarih yeniden araştırılıyor

    İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir