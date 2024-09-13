Uyuşturucu bağımlıları ABD sokaklarını mesken tuttu

AA
Uyuşturucu kullanımında zirveyi gören ABD'den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor...
'Özgürlükler Ülkesi'nin evsiz insanları, yiyecek yemek bulmakta zorlanırken, uyuşturucu bağımlılığı ile de mücadele ediyor.
AYAKTA BİLE DURAMIYORLAR
Evsiz insanların çoğunlukta bulunduğu Pensilvanya'da uyuşturucu kullanım oranı giderek artıyor.
Son olarak Philadelphia şehrinde özellikle Kensington Caddesi'nde yaşayan evsizlerin görüntüleri paniğe neden oldu.
SOKAKLAR FİLM SAHNELERİNE DÖNDÜ
Uyuşturucu kullanımı nedeniyle ayakta bile durmakta zorlanan insanların görüntüleri adeta zombi filmlerinden bir kesiti andırıyor.
Çevre sakinlerinin can korkusu yaşamasına sebep olan bu görüntüler ABD'de yaşanan içler acısı durumu gözler önüne seriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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