Uyuşturucu bağımlıları ABD sokaklarını mesken tuttu Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde sokaklarda uyuşturucu kullanan evsizlerin ayakta bile durmakta zorlandığı anlar görüntülendi.

AA

Uyuşturucu kullanımında zirveyi gören ABD'den korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor...

'Özgürlükler Ülkesi'nin evsiz insanları, yiyecek yemek bulmakta zorlanırken, uyuşturucu bağımlılığı ile de mücadele ediyor.

AYAKTA BİLE DURAMIYORLAR

Evsiz insanların çoğunlukta bulunduğu Pensilvanya'da uyuşturucu kullanım oranı giderek artıyor.

Son olarak Philadelphia şehrinde özellikle Kensington Caddesi'nde yaşayan evsizlerin görüntüleri paniğe neden oldu.

SOKAKLAR FİLM SAHNELERİNE DÖNDÜ

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle ayakta bile durmakta zorlanan insanların görüntüleri adeta zombi filmlerinden bir kesiti andırıyor.

Çevre sakinlerinin can korkusu yaşamasına sebep olan bu görüntüler ABD'de yaşanan içler acısı durumu gözler önüne seriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)