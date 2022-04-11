Valerie Pecresse, seçim masrafları için yardım çağrısı yaptı

Valerie Pecresse, seçim masrafları için yardım çağrısı yaptı

Kampanya süresince ciddi miktarda borçlandığını belirten Pecresse, destekçilerine acil bağış çağrısında bulundu. Pecresse'in çağrısı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, ilk turda seçimi kaybetti.

Kampanya boyunca favori isimlerden biri olarak görülen Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Cumhuriyetçilerin (LR) adayı Pecresse, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 4,78 oy aldı.

"Ciddi miktarda harcama yaptım"

Seçimi beşinci sırada tamamlayan Pecresse, kampanya masraflarını karşılayabilmek için seçmeninden acil yardım istedi.

Pecresse, parti merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim kampanyası döneminde ciddi miktarda harcama yaptığını söyledi.

Yüzde 5'in altında kalınca 7 milyon euroluk destekten oldu

Aldığı oyun yüzde 5'in altında kaldığını belirten Pecresse, bu nedenle partisinin hazinenin seçim masrafları için 7 milyon euroluk desteğinden yararlanamayacağına dikkati çekti.

Borçlanma sonrası acil bağış çağrısı

Pecresse, seçim kampanyası için kendisinin de şahsen 5 milyon euro borçlandığını ifade ederek, kampanya masraflarını karşılamak için 15 Mayıs'a kadar Fransızlara acil bağış çağrısında bulundu.

Destekçilerinin kendi adına açtırdığı siteden bağış yapabileceklerini belirten Pecresse'in yardım çağrısı Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medyada gündem oldu: Kendin öde

Twitter kullanıcıları, seçime katılan adaylar arasında en varlıklı olan Pecresse'e yaklaşık 10 milyon euroya ulaşan servetini hatırlatarak "Borcunu kendin öde", "Daha fazla çalışın o zaman", "Fırsatçılık yapmayın" şeklinde tepkiler verdi.

Bir kullanıcı da Pecresse'e, Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışmanlık şirketi McKinsey'den yardım istemesini tavsiye ederek, "Ne de olsa (McKinsey) kamu kasasını boşaltma konusunda uzman" ifadesini kullandı.

İkinci tura kalanlar için 10,7 milyon euro

Öte yandan yüzde 5'in altında kalan ve bağış çağrısında bulunan bir diğer aday ise Yeşiller (EELV) Partisi'nden Yannick Jadot oldu. 12 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda, 8 adayın oyu yüzde 5'in altında kaldı.

Ülkedeki seçim kurallarına göre, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 5'in altında oy alan adayların seçim masraflarını karşılamaları için yaklaşık 800 bin, yüzde 5'in üstünde oy alan adaylar için ise 8 milyon euro hazine yardımı alabiliyor. Bu oran ikinci tura kalan adaylar içinse 10,7 milyon euro.

Seçim kampanyası masraflarıyla ilgili ayrıntı

AA'nın haberine göre; ilk turda adayların seçim kampanyası masraflarının 16 milyon 851 bin, ikinci tura katılan adayların ise 22 milyon 509 bin euroyu geçmemesi gerekiyor. Aksi takdirde ortaya çıkan fark, hazineye ceza olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan ilk iki aday olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.