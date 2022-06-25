Vatikan, ABD mahkemesinin kürtaj kararından memnun

Katoliklerin merkezinden yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin aldığı karardan övgüyle söz edildi.

ABD'de bir süredir tartışmaların odağına oturan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme son noktayı koydu.

Mahkeme, kürtajın anayasal hak olmasıyla ilgili durumu ortadan kaldırdı.

Ülkenin Başkanı Joe Biden, iptal kararı sonrası Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Yüksek Mahkeme, Amerikan halkının anayasal hakkını elinden aldı. Ülkemiz ve mahkeme için üzücü bir gün." dedi.

Biden'dan kürtaj hakkı kararına tepki

Kararın, ABD'yi "150 yıl geriye götürdüğünü" savunan Biden'ın ardından, konuyla ilgili bir açıklama da Vatikan'dan geldi.

Papalık Yaşam Akademisi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj konusundaki kararından övgüyle söz etti.

Vatikan'dan karardan memnun

Kararın, dünyayı yaşam sorunları üzerinde düşünmeye zorladığı, aynı zamanda kadınların çocuklarını korumalarına yardımcı olmak için sosyal değişiklikler çağrısı anlamına geldiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, ayrıca, insan yaşamının savunulmasının bireysel haklar ile sınırlandırılamayacağı, yaşamın "geniş toplumsal öneme sahip" bir mesele olduğu kaydedildi.

Katoliklerin merkezinin açıklamasında, "Uzun bir süre demokratik geleneğe sahip büyük bir ülkenin bu konudaki tutumunu değiştirmesi tüm dünyaya meydan okuyor." denildi.

Kürtajın anayasal hak olmaktan çıkarılmasının perde arkası

Yüksek Mahkeme'deki 9 yargıçtan 6'sının oyu ile 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edildi.

AA'nın aktardığına göre, karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkeme'nin bu yöndeki kararının, ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.