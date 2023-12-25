Vatikan'da Noel ayini yapıldı Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir Noel ayini düzenlendi. Gazze mesajı da veren Papa, "Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" dedi.

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Hz. İsa'nın doğum günü, Katolik inancına göre 24 Aralık olarak kabul ediliyor.

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kendileri için kutsal sayılan bugünde bir ayin yönetti.

Ayine 6 bin 500 davetli katıldı

Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayini, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, monsenyörler, Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler de olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de"

Ayine geçen sene olduğu gibi yine tekerlekli sandalye ile gelen Papa Franciscus, katılanları takdis etti ve bir konuşma yaptı.

"Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" diyen Papa, Hz. İsa'nın doğduğu topraklardaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı.

"Noel, tüketim kültürüyle karıştırılmamalı"

Papa konuşmasında ayrıca "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yarın dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.