Venedik'e hafta sonu giriş ücreti bu yıl da devam edecek

AA

Kanalların üstüne kurulu Venedik, yoğun turist çekiyor.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Venedik'te günübirlik turistlerden geçen yıl alınmaya başlayan giriş ücreti, bu yıl da devam edecek

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik'te, günlük turist yoğunluğunu kontrol edebilmek amacıyla geçen yıl ilk kez yürürlüğe konulan ve günübirlik gelenlerden "giriş ücreti" alınmasını öngören uygulama bu yıl da devam edecek.

YOĞUN GEÇMESİ BEKLENEN 54 GÜN UYGULANACAK

Venedik Belediye Meclisinin Eylül 2023'te günlük aşırı turizme karşı tedbir amacıyla aldığı karar doğrultusunda, ilk kez geçen yıl 29 günde denenen "giriş ücreti", bu sene de yine yoğun geçmesi beklenen 54 günde uygulanacak.

TATİL VE HAFTA SONLARINDA

Bu yıl, günübirlikçilerden giriş ücreti alınması 18 Nisan'dan 27 Temmuz'a kadar özellikle tatil ve hafta sonlarına denk gelen günlerde uygulanacak.

VENEDİK'E GİRİŞ KATKISI

Tarihi kente bu yıl bahar ve yaz döneminde günübirlik gelmeyi planlayan turistlerin, ziyaretleri belediyenin "yoğun gün" olarak belirlediği 54 günden birine denk geliyorsa, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Katkısı) adıyla oluşturulan internet sitesinden giriş ücreti ödeyerek rezervasyon yapması gerekecek.

GİRİŞ ÜCRETİ KENTE GİTMEDEN 4 GÜN ÖNCE ÖDENİRSE 5 EURO, SON 3 GÜNDE ÖDENİRSE 10 EURO

Bu seneki uygulamada giriş ücreti kente gitmeden 4 gün önce ödenirse 5 euro, son 3 günde ödenirse 10 euro olarak belirlendi.

KAYIT YAPTIRMAYANLAR 25 EURODAN 150 EUROYA KADAR ÜCRET ÖDEYECEK

Ayrıca giriş ücretini ödemeyenlere yönelik idari para cezası da geçen seneye göre yarı yarıya azaltılarak, ücreti ödemeyen veya portala kayıt yaptırmayanlar için 25 eurodan 150 avroya (+10 euro giriş ücreti) kadar değişecek.

KENTİN GİRİŞİNDE ÖDEME ALINACAK

Kentin ana giriş noktalarından Santa Lucia Tren Garı, Roma Meydanı ve Tronchetto Otoparkı'nda geçen yıl olduğu gibi uygulamaya dair bilgilendirici panolar, ödeme ve kontrol noktaları konuldu.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler işlemlerini internet üzerinden yapmadıysa bu noktalarda ödemelerini gerçekleştirebilecek.

2,4 MİLYON EURO GELİR SAĞLANDI

Venedik Belediyesi, geçen yıl 29 günde kişi başı 5 euro olarak belirlenen giriş ücreti uygulamasından toplamda 2,4 milyon euro gelir elde etmişti.

Bütçeden sorumlu belediye meclis üyesi Michele Zuin, basına yaptığı açıklamada, bu yıl yaklaşık 1 ila 1,5 milyon euro daha fazla bir gelir elde etmeyi öngördüklerini söyledi.



