Venedik'te insanlar olmayınca, hayvanlar kanalda gezindi

İtalyan’nın Venedik kentinde bulunan dünyaca ünlü su kanalları koronavirüs salgını nedeni ile boş kalmasının ardından hayvanlar geri döndü.

Koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, salgın nedeni ile dünyaca ünlü turistik yerler ise sessizliğe büründü.

İtalya’nın Venedik kentinde bulunan dünyaca ünlü su kanalları koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan kısıtlamalar sonucu boş kalırken, su kanallarında kirlilik azalmaya başladı.

HAYVANLAR SU KANALINA GERİ DÖNDÜ

Su kanallarının çamurlu yeşil görünümü azalırken, vahşi hayvanların su kanallarına geri döndüğü görüldü.

İtalya’nın ünlü su kanallarına hayvanlar geri döndü İZLE

AVRUPA'DA BİRİNCİ ÜLKE

İtalya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 203 bin 591’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 682’ye yükseldi. İtalya, dünyada koronaya bağlı ölümlerin en fazla olduğu ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.