Venezuela'da Nicolas Maduro - İbrahim Reisi görüşmesi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

AA

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkesine resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kabul etti.

Reisi, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in bahçesinde resmi törenle karşılandı.

"Stratejik ittifakları güçlendirmeyi amaçlayan diyalog..."

Başkanlık basın biriminden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye vurgu yapılarak, "Dostluk, dayanışma ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı stratejik ittifakları güçlendirmeyi amaçlayan diyalog, ortak kalkınmaya dayalı ve işbirliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların parçasıdır." ifadesine yer verildi.

"Bolivar'ın dengeleyici evrensel ilkelerini savunuyoruz"

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Twitter hesabındaki paylaşımında, Venezuela ve İran'ın yeni fırsatlar inşa etmek için ortak çalışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Haklarımıza oldukça zarar veren hegemonya ve tek taraflı uygulamaları geride bırakarak, Bolivar'ın dengeleyici evrensel ilkelerini savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro ile Reisi'nin baş başa ve heyetler arası görüşme için Miraflores Sarayı'na geçtiği bildirildi.

Reisi, Venezuela ziyareti kapsamında, ülkenin ulusal kahramanı ve kurtarıcısı olarak bilinen Simon Bolivar'ın anıt mezarını da ziyaret etti.