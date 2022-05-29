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Vietnam'daki cam köprü, uzunluğuyla rekorlar kitabına girdi
Adrenalin arayanların dikkatini çeken turistik cam köprülerin en uzunu, Vietnam'da inşaa edildi.
- 29.05.2022 - 15:54
Dünyanın en uzun cam köprüsüne sahip olan Çin, rekorunu Vietnam'a kaptırdı.
Turistik özellikleriyle dikkat çeken Vietnam'da bu kez yüzlerce metre uzunluğunda cam köprü inşaa edildi.
'Beyaz ejderha' anlamındaki Bach Long yaya köprüsü, cam tasarımıyla adrenalin tutkunlarını da etkiledi.
Cam köprünün uzunluğu 630 metre
Yağmur ormanlarının 150 metre yukarısında asılı duran cam tabanlı bu üst geçit, kuzey batıdaki Son La eyaletinde tamamlandı.
Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen cam köprünün yürüyüş yolu uzunluğu, 630 metre olarak kaydedildi.