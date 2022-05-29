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    Vietnam'daki cam köprü, uzunluğuyla rekorlar kitabına girdi

    Adrenalin arayanların dikkatini çeken turistik cam köprülerin en uzunu, Vietnam'da inşaa edildi.
    • 29.05.2022 - 15:54
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    Vietnam'daki cam köprü, uzunluğuyla rekorlar kitabına girdi

    Dünyanın en uzun cam köprüsüne sahip olan Çin, rekorunu Vietnam'a kaptırdı.

    Turistik özellikleriyle dikkat çeken Vietnam'da bu kez yüzlerce metre uzunluğunda cam köprü inşaa edildi.

    'Beyaz ejderha' anlamındaki Bach Long yaya köprüsü, cam tasarımıyla adrenalin tutkunlarını da etkiledi.

    Cam köprünün uzunluğu 630 metre

    Yağmur ormanlarının 150 metre yukarısında asılı duran cam tabanlı bu üst geçit, kuzey batıdaki Son La eyaletinde tamamlandı.

    Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen cam köprünün yürüyüş yolu uzunluğu, 630 metre olarak kaydedildi.

    Vietnam daki cam köprü, uzunluğuyla rekorlar kitabına girdi #1

    Vietnam daki cam köprü, uzunluğuyla rekorlar kitabına girdi #2

    Vietnam daki cam köprü, uzunluğuyla rekorlar kitabına girdi #3


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