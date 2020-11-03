Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği Avusturya'da meydana gelen terör saldırısı sırasında kendilerini tehlikeye atarak yaralıları kurtaran gençlere plaket verdi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı düzenlendi.

Korona virüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesi kahve içmek için Schwedenplatz’a gelen Türk gençler çatışmanın ortasında kaldı.

KENDİLERİNİ TEHLİKEYE ATARAK YARALILARI KURTARDILAR

Çatışma sırasında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canları pahasına saldırı devam ederken yaralıları kurtardı. Gültekin saldırganların ateş açması sonucu yaralanan yaşlı bir kadını yakındaki restorana götürdü. Ancak geri döndüğü sırada bacağından vurularak hafif yaralandı.

Daha sonra farklı bir noktaya giden Türk gençler, bir polis memurunun ağır yaralandığını fark ederek memuru ambulansa taşıdı. Türk gençler kendilerini tehlikeye atarak yaralıları kurtardıkları için Avusturyalılar ve Türk yetkililer tarafından kahraman olarak nitelendirildi.

Viyana Büyükelçiliği, Türk gençlere plaket verdi İZLE







VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN PLAKET

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 2 yaralının hayatını kurtaran Türk gençleriyle bir araya geldi. Büyükelçi Ceyhun görüşmenin ardından Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile basın toplantısı düzenledi.

Ceyhun konuşmasında, “Viyana’da dün yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, çok sayıda yaralı var acil şifalar diliyoruz.

Viyana dün yaşananları kesinlikle unutmayacak. Bizler de unutmayacağız. Bir kez daha terörü lanetledik. Biz Türkiye vatandaşları terör denen illetin ne olduğunu en iyi bilenleriz.

Viyanalı dostlarımızı şuan en iyi anlayan biziz. Her türlü terör örgütüne karşı mücadele veren bir ülke ve teröre sayısız şehit vermiş bir millet olarak dün Viyanalıların yaşadıklarını en iyi anlayanlar olarak onlarla dayanışma içindeyiz. Türkler ve Müslümanlar olarak gurur duyduğumuz bu gençler, bütün dünyaya bir Türk bir Müslüman nasıl davranır gösterdiler. Ben büyükelçiniz olarak Recep Tayyip ve Mikail’e yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

"BİZ BURADA ÖLSEK DE O POLİSİ ORADAN ÇIKARACAĞIZ DEDİM"

Türk gençler Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin de yaşadıklarını anlattı. Recep Tayyip Gültekin, “Bir polisimiz vurulmuştu. Ona yardım etmemiz lazımdı kan kaybediyordu. Sağlık görevlileri ve polisler de oradaydı. Yardım edebilirlerdi. Herkes olayın şokundaydı ya da korktuklarından yaralı polise yaklaşamadılar. Mikail’e ‘Bugün biz burada ölsek de ölmesek de o polisi oradan çıkaracağız ve ambulansa taşıyacağız’ dedim” ifadelerini kullandı.



Mikail Özen ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre dışarı çıkamayacaklarını bu nedenle son kez birlikte kahve içmek için dışarı çıktıklarını ifade ederek, “Arabamızı park etiğimiz esnada silah sesleri yükseldi. Recep hemen arabadan aşağı atladı. Bir kadın yerde yatıyordu. Recep kadına doğru yöneldi. Kadını kucakladı, köşede bulunan bir bara güvenli olduğu için götürdü. Dışarı çıktığı anda saldırgan ile burun buruna geldi. O esnada terörist namluyu Recep’e çevirdi. Recep yere atarak kendini kurtardı. O sırada silah ateşlendi. Ve ayağından yaralandı” diye konuştu. Büyükelçi Ceyhun görüşme sonrasında gençlere gösterdikleri kahramanlıklarından dolayı günün anısına plaket takdim etti.





3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, bir saldırganın çatışma sırasında polis tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nehammer, vurulan saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Avusturya’da bu gün Terör saldırısından ötürü 3 günlük yas ilan edildi.



