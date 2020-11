Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan, Türk vatandaşlara sokağa çıkmayın çağrısı

Viyana'da meydana gelen terör saldırısının ardından Türk Büyükelçi Ozan Ceyhun, Türk vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yaptı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşanan terör olayının ardından, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı yaptı.

"TÜRK VATANDAŞLARIN EVDE KALMALARINI İSTİYORUZ"

Ceyhun açıklamasında, "Bir yardım rica edeyim. Türk vatandaşlarının sokağa çıkmayıp, evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bulundukları yerleri terk etmesinler. Tehlike geçmemiş durumda. Hala dışarıda uzun namlulu silahlarla gezen, etkisiz hale getirilmemiş teröristler mevcut. Vatandaşlarımızın can güvenliğiyle ilgili hiçbir kayba tahammülümüz yok.

"BU AVUSTURYA TARİHİNİN EN BÜYÜK SALDIRILARINDAN BİRİ"

Sayı konusunda bilgi vermem spekülasyon olur. Şu anda Viyana polisi 1'den fazla polisin sokaklarda gezdiğini belirtiyor ve tüm Viyanalıların evde kalma çağrısı yapıyor. Bu Avusturya tarihin en büyük saldırılarından biri. Saldırının olduğu saatte sinagog kapalıydı. Ama sinagoga saldırının olmadığını söyleyemem. Saldırının yapıldığı saatte genelde yayaların olduğu bir zaman. Teröristler acımasız bir şekilde canice ateş açmış durumdalar. Ancak yaralı ve can kaybıyla ilgili olarak bir spekülasyon yapmamak için bir açıklama yapmamayı yeğliyorum. Medyada söylediği bir cümle dile getiriliyor. Onun içinde 'Allah' kelimesi geçtiği spekülasyonları var. Şu an en önemli olan 130 bin civarında yaşadığı Viyana'da hiçbir can kaybının olmaması en büyük temennimiz. Yarın tüm gerçekler ortaya çıktığında tek bir vatandaşımızı yitirmemiş olmak en büyük temennim." ifadelerinde bulundu.