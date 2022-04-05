Vladimir Putin: Batı ekonomideki hatalarını Rusya'ya yıkmaya çalışıyor

Batı ülkelerine ekonomi göndermesi yapan Putin, hatalarını Rusya'ya bedel ödeterek çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın 41'inci gününde de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Savaş henüz bir sonuca varmazken, müzakereler de devam ediyor.

Zelensky ile Putin arasında bir görüşme sağlanabilmesi için arabuluculuk faaliyetleri yürütülen savaş, Rusya'ya yüklü bir fatura çıkarılmasına neden oldu.

BATILI ÜLKELERE HATALI EKONOMİ MESAJI

Avrupa ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya'ya, ekonomiden ticarete kadar birçok alanda ambargo koyuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ambargolara yönelik hatalı ekonomi değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİDEKİ HATALARINI RUSYA'YA BEDEL ÖDETEREK ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Rusya'ya bedel ödetilmeye çalışıldığına dikkat çeken Putin, "Batılı ülkeler ekonomideki hatalarını Rusya'ya yıkmaya ve sorunlarını Rusya'ya bedel ödeterek çözmeye çalışıyor." dedi.

Tarım ve gıda endüstrisi konulu toplantıda açıklamalarını sürdüren Putin, küresel gıda pazarındaki durumun son iki yılda kötüleştiğini kaydederek, "Tam olarak son iki yıldır gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji ve gıda politikalarındaki hataları tüm dünyada gıda fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Ve durum son haftalarda daha da kötüleşti." ifadelerini kullandı.

"GIDA KITLIĞI ŞİDDETLENECEK"

Putin, bazı ülkelerin gıda tedarik etmeye çalışırken yoksul ülkelerdeki durumu daha da karmaşıklaştıracağını belirtirken, "Gelişmiş devletler, finansal emisyon mekanizması aracılığıyla gıda ürünlerini daha da yüksek hacimlerde satın almaya, gıda akışını çekmeye çalışacaklar. Bu nedenle, elbette dünyanın en fakir bölgelerinde gıda kıtlığını kaçınılmaz olarak şiddetlendirecekler. Yeni göç dalgalarını teşvik edecekler ve genel olarak dünya gıda fiyatlarını artıracaklar." açıklamasında bulundu.

"TÜM FIRSATLARA SAHİBİZ"

Putin, "İthal ikamesi için net kurallar belirlemeli ve bu kurallara çok yakın gelecekte ısrarla uymalıyız. Yerli tarım-sanayi kompleksimiz, altyapımız, bilim ve sanayideki gelişim potansiyelimiz dikkate alındığında bunun için tüm fırsatlara sahibiz." ifadelerini kullanarak, hükümet ve bölge valileri ile birlikte yerli işletmeler için temel görevin, Rus çiftçilerine destek olunması ve yeni işler yaratılması olduğunu açıkladı.