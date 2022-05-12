Vladimir Putin: Batı'nın yaptırımları, ABD ve Avrupa halklarını vuruyor

Rus lider, Batı tarafından yürürlüğe konulan yaptırımlarla ilgili konuştu. Putin, "Büyük ölçüde kendi vatandaşlarının refahına zarar verdiler" dedi.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerden ekonomik yaptırımlara maruz kaldı.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun üzerine "dost olmayan ülkelerden" doğalgaz ödemelerini ruble para birimiyle almaya karar verdi.

"Yaptırımlarla başa çıkıyoruz"

Hükümetle ekonomiye ilişkin yaptığı toplantıda Putin, yaptırımlarla "başarılı bir şekilde" başa çıktıklarını söyledi.

Putin, Rusya karşıtı yaptırımların sahiplerinin, "dar görüşlü, abartılı siyasi hırslar" tarafından yönlendirildiğini ve ambargoların "Avrupa ve ABD halklarını vurduğunu" belirtti.

"Kendi vatandaşlarının refahına zarar verdi"

"Bu yaptırımlar büyük ölçüde küresel krizi kışkırtıyor" diyen Putin, şunları dile getirdi:

"Dar görüşlü, şişirilmiş siyasi hırsları olan ve Rusfobi tarafından yönlendirilen yazarlar, büyük ölçüde kendi ulusal çıkarlarına, kendi ekonomilerine ve vatandaşlarının refahına zarar verdi. Bunu her şeyden önce Avrupa'da enflasyondaki keskin yükselişte görüyoruz."





"Batı'nın yaptırım saplantısı devam ederse..."

Rusya lideri ayrıca, Batı'nın "yaptırım saplantısının devam etmesi" halinde, Avrupa Birliği ve vatandaşları ile dünyanın en fakir ülkeleri için "zor ve çetin sonuçların" ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

"Egemenlikleri için dünyayı feda etmeye hazırlar"

Kommsersant'ın haberine göre, söz konusu bölgelerde kıtlık yaşanabileceğini dile getiren Putin, Batılı seçkinlerin, "egemenlikleri için dünyanın geri kalanını feda etmeye hazır" olduğunu sözlerine ekledi.