Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç’i acil toplantıda görüştü

Kremlin Sözcüsü Peskov, iki ülkenin NATO kararının değerlendirildiği toplantıya ilişkin konuştu. Peskov, "Olası tehditler istişare edildi" dedi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma yönünde sinyaller vermesi, Moskova'yı alarm durumuna geçirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği acil toplantıda hem iki ülkenin NATO sürecini hem de Ukrayna'daki savaşı ele aldı.

Rusya'da acil toplantı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin’in başkanlığında Rusya Güvenlik Konseyi'nin acil toplandığını söyledi.

Peskov, toplantıda katılımcıların Ukrayna’da devam eden “özel askeri operasyonun” seyrini müzakere ettiğini belirtti.

"Olası tehditler istişare edildi"

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreçlerinin de ele alındığını aktaran Peskov, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararı ve buna bağlı olarak Rusya’nın güvenliğine ilişkin olası tehditler istişare edildi.” ifadesini kullandı.

"Misilleme adımları atmak zorunda kalırız"

AA'nın haberine göre; Peskov, dün yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının Rusya için bir tehdit olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Finlandiya’nın NATO’ya katılımı halinde Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacağını duyurmuştu.