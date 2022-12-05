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    Vladimir Putin, LGBT karşıtı yasayı onayladı

    Putin, bilgi propagandasını önlemek için yasaya onay verdi. Para cezaları, 10 milyon rubleye kadar çıkıyor.
    • 05.12.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:31
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    Vladimir Putin, LGBT karşıtı yasayı onayladı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LGBT konusuna karşı adım attı.

    Putin, konuyla ilgili propaganda yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı.

    Onaylanan yasanın kapsamı

    Böylece, geleneksel olmayan cinsel ilişki, pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine neden olabilecek enformasyon propagandası yasaklanacak.

    Söz konusu durumun; kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.

    Gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrılarına yasak

    Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

    Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.

    Cezalar 10 milyon rubleye kadar çıkıyor

    LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

    Vladimir Putin, LGBT karşıtı yasayı onayladı #1

    Eşcinsel evliliklerin yolu kapatıldı

    AA'nın haberine göre, Rusya'da daha önce yürürlüğe giren anayasa değişikliklerinin 72. maddesinde yer alan "erkek ve kadının birliğinden oluşan evlilik kurumunun korunması" ifadesi ile eşcinsel evliliklerin yolu kapatılmıştı.

    Geleneksel aile yapısı tehlikede

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Kasım'da imzaladığı kararnameyle ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" içine dahil edildi.

    Geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesini öngören kararnamede, eşcinselliğin teşvikinin, "geleneksel aile yapısını yok edeceği" vurgulandı.

    Vladimir Putin, LGBT karşıtı yasayı onayladı #2


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