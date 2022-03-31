Vladimir Putin: Rubleyi kabul etmeyenlere gaz dağıtımını durduracağız

Rus lider, ülkesinin gaz dağıtımı konusunda rubleyle ödeme alma kararını imzaladı.

Moskova yönetimi, Batı'dan gelen yaptırımlara karşı ruble hamlesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

"RUBLE İLE ÖDEME YAPILMAZSA..."

"Dost olmayan ülkelere yönelik" karar hakkında konuşan Putin, "Yabancı alıcılar ruble olarak ödeme yapmazsa, Rusya gaz dağıtımını durduracak." dedi.

RUS BANKALARINDA RUBLE HESABI ŞARTI

Rus lider, "Rus gazının yabancı müşterileri, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble cinsinden hesap açmalı ve bu şekilde ödeme yapmalı." ifadesini kullandı.

Putin ayrıca, Rusya'nın euro cinsinden varlıklarının dondurulmasının, bazı gaz teslimatlarının ücretsiz olarak sağlandığı anlamına geldiğini söyledi.

RUBLEYİ REDDEDENLERİN SÖZLEŞMELERİ DURDURULACAK

Ülkelerin enerji tedariki için ruble ödemeyi reddetmelerinin temerrüt olarak kabul edileceğini belirten Putin, bu durumda mevcut sözleşmelerin durdurulacağını da sözlerine ekledi.