Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin pandemi döneminde ticaret hacmini büyüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki lider Türkiye ve Rusya ilişkilerine dair konuştu.

"GÖRÜŞMELER POZİTİF BİR SONUÇLA BİTİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile görüşmelerin kimi zaman zor geçse her zaman pozitif bir sonuçla bittiğini söyledi.

Vladimir Putin: Rusya ve Türkiye ticaret hacmini büyüttü VİDEO

"BÜYÜK PROJELERİN HEPSİ PLANLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Açıklamalarına devam eden Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değindi.

Putin, pandemiye rağmen Türkiye ve Rusya'nın aralarındaki ticaret hacmini büyüttüğünü belirterek, "Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir." dedi.

"TÜRKİYE, TÜRKAKIM'IN DEVREYE GİRMESİYLE KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile görüşmelerimiz kimi zaman zor geçiyor, ancak her zaman pozitif bir sonuçla bitiyor, uzlaşı bulmayı öğrendik.

Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor, ancak Türkiye, TürkAkım’ın devreye girmesi ardından kendini güvende hissediyor.

Rusya ve Türkiye, pandemiden kaynaklanan ticaret kaybını telafi etmekle sınırlı kalmadı, ticaret hacmini büyüttüler de.





KARABAĞ'DA BARIŞIN SAĞLANMASINA YÖNELİK

Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir.

(Karabağ'da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur.

"İŞ BİRLİĞİMİZ ULUSLARARASI ARENADA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, önemli bir artış da sağladık.

(Türkiye ile) İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum"

