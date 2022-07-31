Vladimir Putin, Rusya'nın yeni deniz doktrinini imzaladı

Vladimir Putin, Rus donanmasının deniz politikasına yönelik temel unsurların belirlendiği yeni deniz doktrinini imzaladı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Rus Donanması Günü münasebetiyle deniz geçit töreninde 40'tan fazla gemi ile denizaltı, 42 savaş uçağı ve 3 bin 500'den fazla asker yer aldı.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Evmenov ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.

AA’nın haberine göre; törende konuşma yapan Putin, Rusya'nın ulusal çıkarlarının sınırları ile bölgelerini belirlediklerini kaydederek "Bunların arasında öncelikle Arktik sularımız, Karadeniz, Ohotsk Denizi ve Bering Denizi'nin suları, Baltık ve Kuril boğazları bulunuyor. Bunları sıkı şekilde ve tüm araçlarla koruyacağız." dedi.

Yeni hipersonik füze geliyor

Tsirkon hipersonik füze sistemlerinin, birkaç ay içinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verileceğine dikkati çeken Putin, gemilerin inşasına devam edeceklerini dile getirdi.

Rusya’nın yeni deniz doktrini

Putin'in burada imzaladığı doktrinde, Svalbard, Franz Josef Toprakları, Novaya Zemlya (Yeni Toprak) takımadalar ve Vrangel Adası'nda denizcilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve etkinleştirilmesi öngörülüyor.

ABD ve NATO tehdidine vurgu Rusya dışında, uzak bölgelerde görevde olan Rus gemilerinin çalışmasını sağlayan üs noktalarının yeterli sayıda bulunmadığı kaydedilen doktrinde, ABD'nin okyanuslarda hakimiyet kurma siyaseti ve NATO'nun Rus sınırlarına doğru altyapıyı güçlendirmesinin Rusya için tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

Asya Pasifik ülkelerinde Rus donanmasının lojistik merkezlerinin kurulmasının öngörüldüğü doktrinde, ülkenin güvenliğinin sağlanması ve okyanuslarda çıkarlarının korunması amacıyla Rus donmasının savaş kabiliyetinin artırılacağı ifade ediliyor.

Doktrinde, aniden ortaya çıkan ve öngörülmeyen salgın hastalıkların ülkenin denizcilik faaliyetleri için risk oluşturduğuna işaret ediliyor.