Vladimir Putin: Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım başarısız oldu

Rusya lideri, Batı tarafından uygulanan yaptırımların hedefine ulaşamadığını belirtti. Putin, "Beklenti, piyasalarda paniğe, bankacılık sisteminin çökmesine neden olmaktı" dedi.

Rus güçlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına başlattığı saldırıların ardından Batılı ülkelerden peş peşe yaptırımlar açıklandı.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı ülkeler, Rus petrol ve gazına ambargo uygulayarak, Moskova yönetimini ekonomik açıdan kıskaca almaya çalıştı.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın uyguladığı yaptırımların başarısız olduğunu söyledi.

"Beklenti, piyasalarda paniğe neden olmaktı"

Sosyo-ekonomik konulara ilişkin katıldığı toplantıda Putin, "Son zamanlarda ekonomi için ana olumsuz faktör, Batılı ülkelerden gelen yaptırım baskısı oldu. Beklenti, ülkemizdeki mali ve ekonomik durumu hızla baltalamak, piyasalarda paniğe, bankacılık sisteminin çökmesine ve mağazalarda büyük ölçekli mal sıkıntısına neden olmaktı." ifadelerini kullandı.

"Başarısız olduğunu şimdiden söyleyebiliriz"

"Rusya'ya yönelik böyle bir politikanın başarısız olduğunu şimdiden söyleyebiliriz." diyen Putin, Rus ekonomisinin gün geçtikçe yeniden istikrarlı hale geldiğini ifade etti.

"Avrupalıların yaşam standartları düştü"

Rusya lideri, para birimi rublenin güç kazandığını ve döviz kurlarındaki seyrin de eski seviyelere döndüğünü aktardı.

TASS'ın haberine göre; Putin, Avrupalıların yaşam standartlarındaki düşüşün, Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuçlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.