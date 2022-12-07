Vladimir Putin, Zayed Al Nahyan ile petrolde tavan fiyatı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Batı'nın petrolde tavan fiyat uygulaması konusunu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama, Kremlin Basın Servisi'nden geldi.

Açıklamada, "11 Ekim'de St. Petersburg'da düzenlenen zirvede varılan anlaşmalar dikkate alınarak Rusya-BAE iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin güncel konular ele alındı. Ulaştırma, lojistik ve enerji sektörleri de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi tartışıldı." ifadeleri kullanıldı.

"Birlikte çalışmanın önemine vurgu yapıldı"

Küresel petrol piyasasının istikrarını sağlamak için birlikte çalışma vurgusu

Putin ve Zayed Al Nahyan'ın küresel petrol istikrarının sağlanmasına yönelik ortak çalışmanın önemine dikkat çektiği belirtilerek, "OPEC Plus çerçevesinde küresel petrol piyasasının istikrarını sağlamak için birlikte çalışmanın önemine vurgu yapıldı. Alınan kararların tüm katılımcı ülkeler tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmasından memnuniyet duyulduğu dile getirildi." ifadeleri kullanıldı.

"Tavan fiyat piyasaya aykırı uygulama"

Putin ve Al Nahyan'ın, bu kapsamda Rus petrolüne Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri tarafından getirilen tavan fiyat uygulamasını da ele aldığı belirtilerek, "Batılı ülkenin dünya ticaretinin ilkelerine aykırı olarak Rus petrolüne piyasa karşıtı kısıtlamalar getirme girişimleriyle bağlantılı duruma değinildi." denildi.

OPEC+ grubu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşuyor.



