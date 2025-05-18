Vladimir Putin'den Arktik bölgesinde yatırım talimatı

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Arktik bölgesine yönelik yatırımlarla ilgili hükümete verdiği talimatlar paylaşıldı.

Kremlin'in açıklamasına göre Volhov-Murmansk doğalgaz boru hattının 2030'a kadar tamamlanması planlandı.

Projede hükümetin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom görevlendirildi.

Hükümete 2026'ya kadar iki nükleer buzkıran gemisinin inşasına başlanması talimatı verilirken Arktik bölgesinin geliştirilmesi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile birlikte bir yatırım fonu kurulması planlanıyor.

KIYILARIN YARISINI RUSYA KONTROL EDİYOR

Putin, Arktik'te turizm bölgelerine yönelik çalışma yapılması talimatı da verdi.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye projelerine ilişkin yabancı şirketlerle çalışmalar da yapılacak.

Arktik bölgesi kıyılarının yaklaşık yarısını kontrol eden Rusya, aynı zamanda bölgedeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin önemli oranda sahibi konumunda.

Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ni kaplayan buz tabakasının hissedilir şekilde incelmesiyle bölgedeki gemi faaliyetleri artarken Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

BÖLGEDE YERALTI HAZİNESİ YATIYOR

Arktik bölgesinin potansiyelini araştırmalar sonucu çıkan rakamlar ortaya koyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun 2008 tarihli çalışmasına göre bölgede 90 milyar varil petrol, 48 trilyon metreküp doğalgaz ve 44 milyar varil doğalgaz sıvısı olduğu tespit edilmişti.

Bu potansiyel, 2018 yılının kanıtlanmış toplam üretilebilir petrol rezervi olan 1,7 trilyon varile ve 193,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervine göre değerlendirildiğinde bölge, dünya petrol rezervinin yüzde 6'lık, doğalgaz rezervinin de yaklaşık yüzde 25’lik kısmına sahip görünüyor.