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    Vladimir Putin'den, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin çağrısına yanıt

    Vladimir Putin'den, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin çağrısına yanıt

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin 'görüşme' çağrısına "Kendisini Moskova'da ağırlamaya hazırız" şeklinde cevapladı.
    • AA
    • 22.04.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 19:12
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla Kremlin'de bir araya geldi.

    Putin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki sorunları konuşmak için bölgede görüşme talebinde bulunan Zelenskiy'e yanıt verdi.

    "ZELENSKİY'İ MOSKOVA'DA KABUL ETMEYE HAZIRIM"

    Putin, "Eğer Zelenskiy ikili ilişkileri yeniden canlandırmak istiyorsa, bundan sadece memnuniyet duyarız. İkili ilişkileri istişare etmek isterse, Zelenskiy'i Moskova'da herhangi uygun bir zamanda kabul etmeye hazırım" dedi.

    Ukrayna'daki mevcut yönetiminin son dönemde ikili ilişkileri bozmaya yönelik birçok adım attığını ve elbette bundan sadece üzüntü duyduklarını kaydeden Putin, Zelenskiy'in ikili ilişkileri onarmak istemesi halinde bunu memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

    Vladimir Putin den, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy nin çağrısına yanıt #1

    ZELENSKİY'DEN DONBAS'TA GÖRÜŞME TEKLİFİ

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Putin'i Donbas bölgesinde görüşmeye çağırmıştı.

    Zelenskiy, konuyla ilgili, "Bay Putin, daha da ileriye gitmeye ve size Ukrayna’nın Donbas bölgesinde savaşın sürdüğü herhangi bir noktada buluşmayı teklif etmeye hazırım.” şu ifadeleri kullanmıştı.

    Vladimir Putin den, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy nin çağrısına yanıt #2

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