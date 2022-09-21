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    Vladimir Putin'in seferberlik çağrısı, dünyanın gündemine oturdu

    Uluslararası medya kuruluşları, Putin'in açıklamalarını son dakika notuyla paylaştı. Haberlerde, 300 bin askerin hazırlandığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:37
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    Vladimir Putin'in seferberlik çağrısı, dünyanın gündemine oturdu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşında yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

    Putin, bugün ulusa sesleniş konuşmasında, bazı tecrübeye sahip Rus vatandaşlarının askere çağrılacağını söyledi.

    Ukrayna ordusu karşısında yeniden mobilize olma planlarını devreye alan Kremlin'den yapılan çağrı, dünyada geniş yankı uyandırdı.

    Washington Post: Putin, 300 bin yedek askeri hazırlıyor

    Washington Post gazetesi, "Putin, 300 bin yedek askeri hazırlıyor, savaş kayıplarının ortasında ilhakı destekliyor." dedi.

    Haberde, Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği hatırlatılarak, atılacak adım için "Ukrayna'ya karşı savaşındaki aksilikleri tersine çevirmek için dramatik bir girişim" denildi.

    "Batı'ya sert çıkışta bulundu"

    Konuşmasında Putin'in Batı'ya sert çıkışta bulunduğu, Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin ilhakının habercisi olarak planlanan aşamalı referandumları desteklediğine dikkat çekildi.

    Vladimir Putin in seferberlik çağrısı, dünyanın gündemine oturdu #1

    CNN: Rus vatandaşları için kısmi seferberliği duyurdu

    Gelişmeleri canlı blog sayfasından aktaran CNN, "Putin, Rus vatandaşları için kısmi seferberliği duyurdu" diye yazdı.

    Çeşitli Avrupa ülkelerinden yetkililerin, seferberlik çağrısı sonrası tepki dolu açıklamalarına yer verildi.

    Şoygu: Askerlik tecrübesi olan kişileri çağırıyoruz

    Putin'in açıklamasını detaylandıran Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, askere çağrılacak kişi sayısının 300 bin olduğunu söylediği aktarıldı.

    "Bunlar, orduyu hiç duymamış bazı insanlar değil." diyen Şoygu, "Bunlar askerlik yapmış, askerlik tecrübesi olan kişilerdir." ifadesini kullandı.

    Vladimir Putin in seferberlik çağrısı, dünyanın gündemine oturdu #2

    El Cezire: Putin'in konuşması, 7 aylık savaşın ardından geldi

    El Cezire, kısmi seferberlik ilanının ne demek olduğunu mercek altına alan bir habere imza attı.

    Haberde, "Putin'in konuşması, 7 aylık savaşın ve Moskova'nın askeri güçlerinin yaşadığı kayıpların ardından geldi.

    Ayrıca, doğu ve güney Ukrayna'daki Rus kontrolündeki bölgelerin Rusya'nın ayrılmaz parçaları olma konusunda referandum planlarını açıklamasından bir gün sonra geldi." denildi.

    Vladimir Putin in seferberlik çağrısı, dünyanın gündemine oturdu #3

    Independent: Putin köşeye sıkıştı

    Independent, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna karşısında "köşeye sıkıştığını" savunarak, seferberlik ilanının büyük yankı uyandırdığını duyurdu.

    Yapılan analizde, "Rusya Devlet Başkanı, birkaç saat içinde uzlaşmacı olmaktan kavgacı olmaya geçti. Risk bundan daha büyük olamazdı." notu paylaşıldı.

    Vladimir Putin in seferberlik çağrısı, dünyanın gündemine oturdu #4

    Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti ViDEO


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