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    Vladimir Putin’in Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri

    Vladimir Putin’in Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri

    Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, 46’ncı gününde… Ruslara göre büyük ilerleme var ancak ortaya yansıyan somut bir kanıt yok. Dünyaya göre ise Rus ordusu büyük bir başarısızlık yaşıyor...
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 09:06
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    Rusya, dünyanın en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip...

    Ancak buna rağmen, 46 gün önce savaş açılan Ukrayna'da henüz istenilen ilerleme sağlanamadı.

    Kremlin, Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiklerini doğrularken, Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, dokuz maddede Rus ordusunun neden başarılı olamadığını yazdı.

    1- UKRAYNALILARI YANLIŞ DEĞERLENDİRMEK

    Gazeteye göre en büyük hata Ukraynalıların direnme kapasitesini hafife almaktı.

    Rusya hızlı ve kolay bir zafer planlamıştı ancak Ukrayna Batı'dan gelen silahlarla karşılık verdi.

    Savaşansa sadece ordu değildi. Siviller de Rusya'nın ilerlemesini engellemek için girişimlerde bulundu.

    2- BİRLİKLERİ YETERİNCE HAZIRLAMAMAK

    Yakalanan Rus askerlerinin ifadelerine göre birçok birlik Ukrayna'yı işgal edeceklerinden habersizdi.

    Bazıları kendilerine askeri bir tatbikata katıldıklarının söylendiğini belirtti.

    Bazıları ise sadece Donbas bölgesine gönderildiklerinden haberdardı.

    Rus askerleri psikolojik olarak hazır değildi.

    Vladimir Putin’in Ukrayna da istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri #1

    3- YETERLİ ERZAK VEYA DOĞRU MALZEME OLMADAN İŞGAL

    Rus birlikleri karşılaştıkları koşullarla ilgili de hazır değildi.

    Yanlarına aldıkları iki haftalık erzak hızla tükendi. Rus askerlerinin yakıtları olmadığı için yol kenarlarında mahsur kaldığını ve aç askerlerin dükkanları yağmaladığını gösteren videolar ortaya çıktı.

    4- LOJİSTİK BAŞARISIZLIĞIN FARKINDA OLMAMAK

    Birlikler, yiyecek ve diğer malzemeleri tükendiğinde, üstlerinin ikmal için hiçbir planı yoktu.

    Tanklar durdu.

    5- UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DURDURAMAMAK

    Askeri uzmanlara göre, birlikler sınırın ötesine gönderilmeden önce Ukrayna hava savunma sistemlerinin yok edileceğini bekliyorlardı.

    Hava desteği olmadan içeri girdiler.

    Washinton Post; bunu, komutanların  çok az direnişle karşılaşacakları yönündeki yanlış hesaplamasıyla açıklıyor.

    Ukrayna askeri uçaklarının işgalden yedi hafta sonra hala havada olduğuna dikkat çekiliyor.

    Vladimir Putin’in Ukrayna da istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri #2

    6- ÇOK FAZLA SAYIDA CEPHEYE SALDIRI

    İşgal dört cephede başlatıldı, Kuzeyde Kiev'e, kuzeydoğuda Harkov'a doğru.

    Doğu ve güneyde ise Kırım'dan.

    İlk direniş başladığında, birlikler kendilerini ülkenin sınırları boyunca dizilmiş halde buldular.

    Böylece zaten yetersiz olan tedarik hatları uzadı.

    7- GÜVENLİ OLMAYAN İLETİŞİM KULLANMA

    Ruslar iletişim kurmak için cep telefonlarını ve eski moda radyoları kullanarak büyük bir savaşa girişti.

    Ukraynalılar, bu sayede cephede Rus hareketleriyle ilgili mesajları engelledi.

    Gazeteye göre 7 Rus generalden bir kısmı, Ukraynalıların konumlarıyla ilgili mesajları ele geçirmesi nedeniyle öldü.

    8- EMİR-KOMUTA ZİNCİRİNDEKİ AKSAKLIKLAR

    Uzmanlar, Rusya'nın merkezileşmiş ordusunun karadaki askerlere karar verme veya emir verme yetkisi vermediğini belirtiyor.

    Cephede zorlukla karşılaşan birlikler, Moskova'daki üstlerinden emir beklemek zorunda kalıyor.

    Vladimir Putin’in Ukrayna da istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri #3

    9- B PLANINA SAHİP OLMAMAK

    Rus birlikleri açıkça direnişle karşılaşacakları bir senaryoya hazırlıklı değildi.

    Görünüşe göre yedek bir planları da yoktu.

    Bunun yerine, birlikler başlangıçta emredildiği gibi ilerlemeye devam ettiler.

    Bu da onları kolay hedef haline getirdi.


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