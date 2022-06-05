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    Vladimir Putin'in uzun menzilli füze uyarısı: Yeni hedefleri vururuz

    Rus lider, ABD'nin askeri yardımlarına tepki gösterdi. Putin, "Bu tür füzeler temin edilirse, henüz vurmadığımız hedefleri vururuz" diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 12:18
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    Vladimir Putin'in uzun menzilli füze uyarısı: Yeni hedefleri vururuz

    Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'i destekleyen Batılı ülkeler, askeri bakımdan desteklerini sürdürüyor.

    ABD, 700 milyon dolarlık silah yardımı kapsamında, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderme kararı aldı.

    Rusya'dan peş peşe uyarılar

    Bu füzelerle Rusya topraklarına saldırılar düzenlenebileceğini düşünen Moskova yönetimi, sert uyarılarını sürdürüyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı, ABD'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler tedarik etmeye başlaması halinde yeni hedefleri vuracakları konusunda uyardı.

    Putin: Henüz vurmadığımız hedefleri vururuz

    Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte Putin, "Bu tür füzeler temin edilirse, henüz vurmadığımız hedefleri vururuz." dedi.

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev de "Bu tür silahlar Rus topraklarına karşı kullanılırsa, ülkemizdeki silahlı kuvvetlerin, karar alma merkezlerini vurmak için harekete geçmekten başka seçeneği kalmaz." ifadesini kullanmıştı.

    Vladimir Putin in uzun menzilli füze uyarısı: Yeni hedefleri vururuz #1

    "Çatışmayı uzatmak istiyorlar"

    Putin ayrıca, Kiev'e ek silah teslimatının tek bir amacının olduğunu, bu hamlelerle Ukrayna'daki silahlı çatışmanın mümkün olduğunca uzatılmasının hedeflendiğini söyledi.

    Rus lider, ABD yapımı çok namlulu roketatar sistemlerinin (MLRS) Ukrayna'ya tedariğinin esasen hiçbir şeyi değiştirmediğini, Kiev'in daha önce bu tür füzeler de dahil olmak üzere benzer silahlara sahip olduğunu anlattı.

    Konuşmasının devamında Putin, "Sadece kayıpları telafi ediyorlar." diye ekledi.


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