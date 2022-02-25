Euro
15.73
-0.73%
Dolar
14.04
0.09%
Altın
857.07
0.21%
Borsa
1929
4.17%
Bitcoin
546.400
5.84%
BTXN Coin
39.93
5.63%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Vladimir Zelenskiy'den Putin'e: Müzakere masasına oturalım

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım”
    • AA
    • 25.02.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Zelenskiy'den Putin'e: Müzakere masasına oturalım

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi.

    Zelenskiy'nin açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

    “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım."

    "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır"

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistleri soydular
    3. Sayfa

    Antalya'da yol sorma bahanesiyle tanıştıkları turistleri soydular

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    Süper Lig'de 27 hafta hakemleri açıklandı
    Futbol

    Süper Lig'de 27 hafta hakemleri açıklandı

    Görüş Bildir