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- Vladimir Zelenskiy'den Putin'e: Müzakere masasına oturalım
Vladimir Zelenskiy'den Putin'e: Müzakere masasına oturalım
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım”
- AA
- 25.02.2022 - 14:41
- Güncelleme : 25.02.2022 - 14:46
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi.
Zelenskiy'nin açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:
“Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım."
"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır"