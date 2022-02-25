Vladimir Zelenskiy'den Putin'e: Müzakere masasına oturalım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi.

Zelenskiy'nin açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

“Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım."

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır"



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