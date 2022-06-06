Vladimir Zelensky: 22-25 milyon ton tahıl bloke edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini ancak 22-25 milyon ton tahılın bloke edildiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna’da kutlanan Gazeteciler Günü dolayısıyla ülkedeki gazetecilerle bir araya geldi.

Zelensky burada tahıl sevkiyatında yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda"

Zelensky, tahıl ihracatına ilişkin müzakerelerin BM’nin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya ile sürdüğünü ancak yolun uzak olması nedeniyle bu güzergahın öncelikli olmadığını aktardı.

Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini vurgulayan Zelensky, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda, sonbaharda orada 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız? Dolayısıyla limanlar olmadan yapamayız." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir plan üzerinde müzakeremiz yok"

Ukrayna'nın, kendisi için faydalı olmayacak bir sonuca ikna edilmeye çalışıldığını vurgulayan Zelensky, uluslararası toplumda savaşla ilgili yorgunluğun arttığını ve herkesin kendisi için yararlı bir sonuç istediğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona ermesine yönelik henüz bir planın olmadığını belirterek, "Herhangi bir plan üzerinde müzakeremiz yok. Bu tür müzakereler bugün sıfır seviyesinde. Tabii ki herkes bizi, bizim için kesinlikle faydalı olmayan bir sonuca doğru mümkün olduğunca zorlamak istiyor." diye konuştu.

Azovstal'dan çıkarılan 2 bin 500'den fazla Ukraynalı askerin Rusya'da esir tutulduğunu da kaydeden Zelensky, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine dönmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Zelensky, savaşta ölen Ukraynalı gazetecilerin ailelerine devlet nişanlarını takdim etti.​​​​