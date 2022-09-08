Vladimir Zelensky: Harkiv'den güzel haberler var

Rus güçleriyle devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Zelensky, Ukrayna bayrağının bazı noktalara geri döndüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile savaşa ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, Ukrayna askerlerine teşekkür etti.

Zelensky'den Harkiv mesajı

Zelensky, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var." ifadesini kullandı.

Harkiv'de alınan yerlere ilişkin bilgi vermeyen Zelensky, "Şimdi Ukrayna bayrağının geri döndüğü bu veya diğer yerleşim yerlerini adlandırmanın zamanı değil." dedi.

Ukrayna güçleri karşı saldırıya geçti

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Harkiv'de Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiği ileri sürüldü.

Haberde, Harkiv bölgesinde bulunan Nova Husarivka köyünde kaydedildiği söylenen ve Ukrayna güçlerinin eski Sovyetleri Birliği'ne ait bayrağı indirdiği anların yer aldığı görüntüler de paylaşıldı.

Kentin güneydoğusundaki köye girdiler

AA'nın haberine göre, Ukrayna güçlerinin Harkiv'in güneydoğusunda bulunan Volokhov Yar köyüne de girdiği iddia edildi.