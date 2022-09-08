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- Vladimir Zelensky: Harkiv'den güzel haberler var
Vladimir Zelensky: Harkiv'den güzel haberler var
- 08.09.2022 - 09:14
- Güncelleme : 08.09.2022 - 09:37
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile savaşa ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, Ukrayna askerlerine teşekkür etti.
Zelensky'den Harkiv mesajı
Zelensky, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var." ifadesini kullandı.
Harkiv'de alınan yerlere ilişkin bilgi vermeyen Zelensky, "Şimdi Ukrayna bayrağının geri döndüğü bu veya diğer yerleşim yerlerini adlandırmanın zamanı değil." dedi.
Ukrayna güçleri karşı saldırıya geçti
Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Harkiv'de Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiği ileri sürüldü.
Haberde, Harkiv bölgesinde bulunan Nova Husarivka köyünde kaydedildiği söylenen ve Ukrayna güçlerinin eski Sovyetleri Birliği'ne ait bayrağı indirdiği anların yer aldığı görüntüler de paylaşıldı.
Kentin güneydoğusundaki köye girdiler
AA'nın haberine göre, Ukrayna güçlerinin Harkiv'in güneydoğusunda bulunan Volokhov Yar köyüne de girdiği iddia edildi.