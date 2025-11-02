Vladimir Zelensky: Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta işler kızıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMİMİZİ GÜÇELENDİRDİK"

Bu konuda verdiği desteklerden dolayı Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür eden Zelensky, "Ukrayna hava savunmasının Patriot bileşenini güçlendirdik.

Hava savunmamızın güçlendirilmesi için bir süredir hazırlık yapıyorduk ve varılan anlaşmalar hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

"RUSYA NE KADAR AZ BAŞARILI OLURSA SAVAŞI BİTİRME İSTEĞİ ARTACAK"

Rusların, ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemeleri gerektiğini kaydeden Zelensky, "Rusya ne kadar az başarılı olursa, savaşı bitirme motivasyonu o kadar artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zelensky, Ukrayna hava sahasının güçlendirilmesinin, savaşın sona ermesine daha da yaklaşmak anlamına geldiğini vurguladı.

Ukrayna hava sahasının güvenliğinin müttefik ülkeler için de önemli olduğuna dikkati çeken Zelensky, hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.