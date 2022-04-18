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    Vladimir Zelensky, Joe Biden'dan Ukrayna'yı ziyaret etmesini istedi

    ABD Başkanı Biden'a Ukrayna'dan ziyaret çağrısı yapıldı. Zelensky, Biden'ın, ülkeye gelmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:40
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    Vladimir Zelensky, Joe Biden'dan Ukrayna'yı ziyaret etmesini istedi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rus güçlerinin saldırısı altındaki ülkeye olası ziyaretini değerlendirdi.

    Zelensky, CNN International'a verdiği demeçte, Rusya ile savaşı sona erdirmek için ülkenin doğusundaki topraklardan vazgeçmeye istekli olmadığını bir kez daha yineledi.

    Biden'a ziyaret çağrısı

    ABD'den başkan düzeyinde bir ziyaretin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya Zelensky, "Bence (Joe Biden) ziyaret düzenleyecek." şeklinde yanıt verdi.

    "Buraya gelip görmeli"

    Zelensky, "Elbette bu onun kararı ve güvenlik durumuna bağlı, ancak o ABD'nin lideri ve dolayısıyla buraya gelip görmeli." dedi.

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna'ya planlanmış bir ziyareti olmadığını söylemişti.

    Vladimir Zelensky, Joe Biden dan Ukrayna yı ziyaret etmesini istedi #1

    Ziyaret için konuşulan iki isim

    ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, destek gösterisi olarak Ukrayna'ya üst düzey bir yetkili gönderip göndermemeye yakında karar vereceğini belirtmişti.

    Konuyla ilgili kaynaklar, Reuters'a yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Savunma Bakanı Lloyd Austin'i veya Dışişleri Bakanı Antony Bliken'ı Ukrayna'yı ziyaret edebilecek isimler olarak düşündüğünü aktardı.

    Johnson'ın gelmesinin ardından Biden'a seslendi

    Ukrayna lideri Zelensky'nin Biden'a çağrısı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeyi ziyaret etmesinin ardından geldi.


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