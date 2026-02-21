Vladimir Zelensky, Mark Rutte'ye Avrupa'dan gelen yardımlar için teşekkür etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

İki ülke karşılıklı saldırılarına ara vermezken eş zamanlı olarak ABD'nin de katılımı ile diplomatik temaslarda sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile görüşmelerin dışında sık sık müttefikleri ile bir araya geliyor.

RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı bu kapsamda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Zelensky, ayrıca görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

SAVUNMA DESTEĞİ İÇİN AVRUPA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmede ülkenin enerji durumunun ve ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ (PURL) girişimi kapsamındaki çalışmalara devam edilmesinin öneminin de masaya yatırıldığını belirten Zelensky, PURL aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına yatırım yapan tüm Avrupa ülkelerine minnettar olduğunu vurgulayarak Rutte'ye desteği için teşekkür etti.

DİPLOMATİK TEMASLARA DA DEĞİNDİ

Görüşmede diplomatik çalışmaların tüm önemli yönlerini ele aldıklarını belirten Zelensky, birçok alanda görüşlerinin örtüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Zelensky, ABD ve Rusya ile gerçekleştirilecek bir sonraki üçlü müzakerelerin hazırlıkları ile tarafların pozisyonlarındaki olası değişiklikler hakkında güncel bilgileri Rutte’ye aktardığını kaydetti.