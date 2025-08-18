Vladimir Zelensky: Putin ile görüşmeye hazırım

Dünyanın gözünü çevrdiği görüşme gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

İki başkan zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Üçlü zirve isteğini tekrarlayan Zelensky şunları kaydetti:

Trump ve Putin ile üçlü bir görüşmeye hazırız



Trump'ın savaşı durdurması ve bitirmesinin diplomatik yolunu bulması fikrini destekledik

"ORTAKLARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Amerika ve Avrupa'dan gelen desteğe vurgu yapan Ukrayna Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı:

Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve Amerikan ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var.



Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum

"PUTİN'DE SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR"

Barış için henüz yolun başında olduklarını söyleyen Trump ise şunları söyledi:

Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum.

"VERİLEN DESTEK 300 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE"

Trump, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

Ukrayna hiçbir zaman NATO’ya katılmayacak deniyordu, bunu görüşmedik ancak güvenliğini garanti edeceğimizi düşünüyoruz. Ukrayna'ya verilen destek 300 milyar doların üzerinde, Biden akıllı bir adam değildi, yozlaşmış bir yönetim tarafından yapıldı. Zelensky cehennemi yaşadı ve bir kaç milyon insan öldü, Biden korkunç bir başkandı.

"GÖRÜŞMEDEN SONRA PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM"

Putin ile görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirten Trump, ayrıca şunları ekledi: