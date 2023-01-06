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    Vladimir Zelensky: Toprağımıza ve inancımıza sahip çıkıyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'ya karşı devam eden savaşta ülkesinin toprakları, kültürü, gelenekleri ve dini inancına sahip çıkmak için mücadele verdiklerini belirtti.
    • 06.01.2023 - 21:45
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    Vladimir Zelensky: Toprağımıza ve inancımıza sahip çıkıyoruz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajıyla 7 Ocak'ta kutlanacak Ortodoksların Noel Bayramı vesilesiyle ulusa seslendi.

    Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı'nın bu geceden itibaren milyonlarca Ukraynalı tarafından kutlanacağını ifade eden Zelensky, "Noel uyum ve aile birliğinin bayramıdır." dedi.

    nancımıza sahip çıkıyoruz"

    Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize, inancımıza sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren bayramları eskisi gibi tam geleneksel olarak kutlamanın mümkün olmadığına dikkat çeken Zelensky şöyle devam etti:

    "Binlerce yıl boyunca barış ve refah gelsin"

    "Özel biz dönemde yaşıyoruz ve tüm bayramlarımız da özeldir. Biz de geleneklerimizi korumak için bazı geleneklerimizi bozmak zorunda kalıyoruz. Bugün tek bir hayalimiz var. Her aileye uyum, her eve refah, Ukrayna topraklarına zafer ve onunla birlikte binlerce yıl boyunca barış ve refah gelsin."

    Vladimir Zelensky: Toprağımıza ve inancımıza sahip çıkıyoruz #1


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