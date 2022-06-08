Vladimir Zelensky'den Almanya'ya çağrı: Savunma desteğini artırın

Ülkesi Rusya ile savaşta olan Zelensky, Batı'dan destek arayışlarını sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonla görüştü.

Görüşmenin gündem maddelerinden birini Ukrayna'ya askeri destek oluşturdu.

Savunma desteğinin artırılmasını istedi

Zelensky, Almanya’nın ülkesine yönelik savunma desteğini artırmasını istedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zelensky, "Ukrayna'ya savunma desteğinin artırılmasını ele aldık." dedi.

AA'nın aktardığına göre, görüşmenin içeriğine ilişkin Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu konusu

"Küresel gıda güvenliğinin sağlanması ve Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük.

Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim."

Almanya: Silah, mühimmat ve ağır teçhizat sağlamak için çalışıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın "yoğun askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu" söylemişti.

Baerbock, ABD liderliğinde Ukrayna'ya yapılacak askeri destek ve yeni taahhütler konularında yoğun görüşmeler yapıldığını ifade ederek, "Silah, mühimmat ve ağır teçhizat sağlamaya devam etmek için çalışıyoruz." demişti.