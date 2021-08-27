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    Volkan Bozkır: Afgan halkının desteğe ihtiyacı var

    Afganistan'daki son durumlar hakkında açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Afgan halkı, desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor" dedi.
    • AA
    • 27.08.2021 - 06:49
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 07:07
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    Volkan Bozkır: Afgan halkının desteğe ihtiyacı var

    Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Afganistan'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

    "ALARM VERİCİ"

    Volkan Bozkır, Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de havalimanına yönelik bombalı saldırıların ''alarm verici'' olduğunu, bu çirkin ve kabul edilemez gelişmenin tahliye çabalarını daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.

    Şiddet, terör tehdidi, istikrarsız güvenlik durumu ile artan sivil kayıplarının Afgan liderliğindeki kalıcı barış ve istikrarı tehlikeye attığına dikkati çeken Bozkır, her etnik ve siyasi gruptan Afgan liderliğine, Afgan halkının ve bölgenin barış, güvenlik ve refahı için bir araya gelme fırsatını kaçırmaması çağrısı yaptı.

    Volkan Bozkır: Afgan halkının desteğe ihtiyacı var #1

    "AFGAN HALKININ DESTEĞE İHTİYACI VAR"

    Afgan halkının, özellikle de kadın ve çocukların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, bunun sürdürülebilir barış ve kapsayıcı kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olduğunu kaydetti.

    BM'nin bu kritik dönemde Afgan halkına yardım konusunda öncülük etmesi gerektiğini belirten Bozkır, "Afgan halkı uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

    Volkan Bozkır: Afgan halkının desteğe ihtiyacı var #2

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