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    Von der Leyen: Putin, enerjiyi silah olarak kullanıyor

    AB Komisyonu Başkanı, gaz konusundaki tavrı nedeniyle Rus lidere tepki gösterdi. "Putin başarısız olacak" diyen yetkili, hazırladıkları tedbirleri sıraladı.
    • 05.09.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 18:06
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    Von der Leyen: Putin, enerjiyi silah olarak kullanıyor

    Rus enerji devi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz olarak kesmesi, kıtayı ayağa kaldırdı.

    Avrupa Birliği'nin (AB) Ekonomi Komisyonu Üyesi Paolo Gentiloni, "Putin'in kararlarından korkmuyoruz." demişti.

    Konuyla ilgili bir açıklama da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.

    Putin'e enerji tepkisi: Silah olarak kullanıyor

    AA'nın haberine göre, Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını söyledi.

    Leyen, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamasında, "Putin, arzı keserek ve enerji piyasalarımızı manipüle ederek enerjiyi silah olarak kullanıyor.

    "Avrupa galip gelecek"

    Başarısız olacak. Avrupa galip gelecek. AB Komisyonu, hassas hanelerin ve işletmelerin yüksek enerji fiyatlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak öneriler hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

    AB Komisyonu'nun hazırladığı önlemler

    AB Komisyonu Başkanı, söz konusu önerilerin hedefini, "Elektrik talebini azaltmak, Rus boru hattı gazında tavan fiyat uygulamak, enerji sektöründen elde edilen gelirle savunmasız tüketicilere ve işletmelere yardımcı olmak, istikrarsızlıkla bağlantılı likidite zorluklarıyla karşı karşıya kalan elektrik üreticilerine destek sağlamak." şeklinde sıraladı.

    Von der Leyen: Putin, enerjiyi silah olarak kullanıyor #1

    Von der Leyen: Putin, enerjiyi silah olarak kullanıyor #2

    Von der Leyen: Putin, enerjiyi silah olarak kullanıyor #3


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